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Госдеп США назвал военную интервенцию в Нигер «последним средством»

Госдеп США: военная интервенция в Нигер должна быть последним средством
Военные арестовали президента Нигера и захватили власть в стране в конце июля. США осудили их действия, а страны ЭКОВАС пригрозили военной интервенцией. В Госдепе уточнили, что настаивают на дипломатическом решении
Фото: Issifou Djibo / EPA / ТАСС
Фото: Issifou Djibo / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты исходят из того, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством, и привержены поиску дипломатического решения ситуации. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

«ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки. — РБК) ясно и публичко заявило, что военная интервенция должна быть последним средством. Мы согласны с этим и продолжаем быть сосредоточены на достижении дипломатического решения, — отметил Пател.

По его словам, Вашингтон находится «в тесном контакте» с лидерами ЭКОВАС и хочет мирного разрешения ситуации.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции с тех пор. К мятежу присоединились и командиры армии.

США, Евросоюз и ЭКОВАС осудили действия мятежников. 30 июля соседние с Нигером африканские страны пригрозили им военной интервенцией, если Базум не будет освобожден и его власть восстановлена. Мятежники проигнорировали ультиматум ЭКОВАС и объявили о формировании нового правительства.

Они также угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции. Такое предостережение было озвучено госсекретарю США Виктории Нуланд во время ее визита в Нигер, сообщала Associated Press. Накануне представитель мятежников Нигера полковник Амаду Абдрамане заявил, что Базума будут судить за государственную измену и подрыв безопасности страны

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ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Figaro ранее писала, что власти Франции, чей бывшей колонией является Нигер, остались недовольны реакцией США на мятеж, который поставил под удар авторитет Парижа. Собеседник издания среди дипломатов счел, что «с такими союзниками нам не нужны враги». По его словам, для американской стороны, несмотря на публичные заявления о желании восстановить конституционный порядок в Нигере, «приоритетом является стабильность в регионе». В то время как Париж поддержал решение ЭКОВАС о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников.

Госдеп США назвал военную интервенцию в Нигер «последним средством»
Госдеп США назвал военную интервенцию в Нигер «последним средством»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Нигер интервенция США Госдепартамент США мирные переговоры
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