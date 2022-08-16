В школьную программу на Украине ввели понятия «рашизм» и «русский мир»

Власти пересмотрели курсы по истории, литературе и основам безопасности человека. В них добавили сведения о российской военной операции, убрали произведения русских писателей, внесли данные об огневой подготовке и первой помощи

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Министерство образования и науки Украины сообщило, что внесло изменения в школьные программы по истории, литературе, географии и основам безопасности населения.

Внесенные изменения «имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события». «К примеру, в обновленных программах предлагается взор на СССР как на правительство имперского типа. Также программы ориентируют на изучение не только инструментов насилия, которое в ХХ веке испытывали украинцы, но и сопротивления ему», — говорится в заявлении Министерства образования.

В школьных программах по истории теперь предусмотрен отдельный учебный блок, посвященный конфликту России и Украины, начавшемуся в 2014 году. «Обновлен перечень терминов/понятий, таких как: «присвоение суверенитета» (в значении присвоения, захват суверенитета УССР союзным центром), «русский мир», «рашизм»; вместо выражения «политика русификации» применено выражение «политика россищения» («політика російщення». — РБК); уточнен контекст применения понятия «коллаборационизм», — сообщили в Минобразования.

теперь предусмотрен отдельный учебный блок, посвященный конфликту России и Украины, начавшемуся в 2014 году. «Обновлен перечень терминов/понятий, таких как: «присвоение суверенитета» (в значении присвоения, захват суверенитета УССР союзным центром), «русский мир», «рашизм»; вместо выражения «политика русификации» применено выражение «политика россищения» («політика російщення». — РБК); уточнен контекст применения понятия «коллаборационизм», — сообщили в Минобразования. В программе по географии был пересмотрен объем учебного времени, выделяемый на изучение стран в свете российской военной операции.

В программе предмета «Защита Украины» усилена военно-патриотическая составляющая, в том числе введена информация о «современной российско-украинской войне и героях этой войны, об опыте ведения боевых действий». Дополнены разделы по огневой подготовке, оказанию медицинской помощи и гражданской защите. Добавлена информация о сигналах оповещения в условиях военного времени, действиях во время воздушной тревоги и обстрела. Также в учебные программы включены сведения о правах человека и международном гуманитарном праве.

усилена военно-патриотическая составляющая, в том числе введена информация о «современной российско-украинской войне и героях этой войны, об опыте ведения боевых действий». Дополнены разделы по огневой подготовке, оказанию медицинской помощи и гражданской защите. Добавлена информация о сигналах оповещения в условиях военного времени, действиях во время воздушной тревоги и обстрела. Также в учебные программы включены сведения о правах человека и международном гуманитарном праве. Из программ, предполагающих изучение зарубежной литературы , убрали произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными. Например, в программу были введены произведения французского баснописца Жана де Лафонтена, американского новеллиста О. Генри, французской писательницы Анны Гавальды, шведа Ульфа Старка, ирландского романиста Джона Бойна и других. Стихотворения русских поэтов заменили на произведения Роберта Бернса, Генриха Гейне, Адама Мицкевича, Пьера Ронсара, Иоганна Вольфганга фон Гете.

, убрали произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными. Например, в программу были введены произведения французского баснописца Жана де Лафонтена, американского новеллиста О. Генри, французской писательницы Анны Гавальды, шведа Ульфа Старка, ирландского романиста Джона Бойна и других. Стихотворения русских поэтов заменили на произведения Роберта Бернса, Генриха Гейне, Адама Мицкевича, Пьера Ронсара, Иоганна Вольфганга фон Гете. В рамках курса зарубежной литературы будут, впрочем, изучать произведения писателей, писавших на русском, но жизнь и творчество которых были связаны с Украиной: Николая Гоголя, Владимира Короленко (по выбору учителя), Михаила Булгакова (речь идет только о романе «Собачье сердце», он будет изучаться по выбору учителя и учащихся). В списке произведений для дополнительного чтения было решено оставить «12 стульев» Ильфа и Петрова, а также роман «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Также из перечня рекомендованных для изучения были изъяты программы «Литература (русская и зарубежная)», «Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» и другие курсы, предполагающие изучение русского языка и произведений на нем.

Председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский заявил ТАСС, что внесенные в школьные курсы изменения вызывают разочарование.

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«Понятно, что те формулировки, которые там используются, не имеют ничего общего с действительностью и они самих себя лишают не только прошлого, но и будущего. Потому что, как известно, любое будущее, любые планы можно строить, только если ты ясно понимаешь траекторию, по которой движешься. Для этого надо знать историю, а если в основу планов на будущее кладут заведомо лживую, вымышленную информацию, то тогда, естественно, никаких правильных решений люди, которых учат такой истории, принять не смогут», — рассуждает он.

О решении исключить из школьной программы произведения русских писателей стало известно еще в начале лета. Например, украинские школьники больше не будут изучать «Войну и мир», а также другие произведения, в которых описываются действия русской, советской или российской армии.

Кроме того, уберут из программы и басни Ивана Крылова, рассказы Антона Чехова, повесть Василя Быкова «Альпийская баллада», стихотворения Пушкина, «Герой нашего времени» и «Преступление и наказание», роман «Мастер и Маргарита» Булгакова и другие.

«Лично я считаю, что нужно повыкидывать все, что хоть как-то связывает нас с Российской империей. Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, все это надо повыкидывать», — прокомментировал решение замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко. Он заявил, что «тяжелые произведения», где описаны страдания русской души, украинцам «вообще не нужны».

Глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов назвал корректировку школьных программ глупостью киевского режима. «Наследие культуры не вычеркнешь из истории», — отмечал он.