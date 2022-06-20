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Военная операция на Украине ,  
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Минобрнауки Украины объяснило отказ от русской литературы в школах

Школы и вузы должны избавиться от всего, что хоть как-то связано с Российской империей, в том числе от произведений, где показаны «мистическая сила русского оружия» и «страдания русской души», заявил глава Минобрнауки Украины
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Произведения русской литературы тяжелые для украинцев, поэтому их надо исключить из учебной программы школ и вузов. Об этом заявил замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире «Украина 24».

«Лично я считаю, что нужно повыкидывать все, что хоть как-то связывает нас с Российской империей. Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, все это надо повыкидывать», — отметил он.

Ветренко добавил, что такие «тяжелые произведения», где описаны страдания русской души, украинцам «вообще не нужны».

По его словам, министерство изучит предложение специальной комиссии об исключении русской литературы и примет решение о введении с 1 сентября новой программы зарубежной литературы.

На Украине в школах откажутся от изучения Пушкина, Лермонтова и Толстого
Политика
Фото:Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

В середине июня рабочая группа Министерства образования и науки Украины опубликовала решение об исключении из школьной программы произведений русской литературы.

Так, в шестом классе из программы уберут басни Ивана Крылова и рассказы Антона Чехова «Хамелеон» и «Толстый и тонкий». Семиклассники больше не будут изучать повесть Василия Быкова «Альпийская баллада» и стихотворения Александра Пушкина.

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Из программы девятого класса уберут роман «Евгений Онегин» Александра Пушкина и роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, из программы десятого класса — роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а из программы одиннадцатого — произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Все эти произведения будут заменены на произведения западных писателей.

В документе рекомендовали изучать творчество Николая Гоголя на уроках украинской литературы. Однако из программы уберут произведения из петербургского периода жизни и творчества писателя — «Ревизор» и «Шинель», а также «Мертвые души». Комиссия объяснила это «трудностями восприятия этих произведений учениками», а также тем, что «исторический контекст» в них «сложен и далек».

На Украине исключат из школьной программы «Войну и мир»
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

До этого Витренко анонсировал, что власти исключат из украинской школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, где описываются действия Русской, Советской или Российской армии.

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой отметил, что Украина «обнуляет» свое будущее и выносит себя за скобки мировой истории, отказываясь от наследия русской культуры.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Минобрнауки Украина русская литература школы

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