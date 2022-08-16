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Разработчик «Бука» предложил помочь восстановить аэродромы Донбасса

Концерн «Алмаз — Антей» сообщил о готовности помочь в восстановлении аэродромов Донбасса
Один из крупнейших в России оборонных концернов заявил о готовности принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического оборудования на аэродромах ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Концерн «Алмаз — Антей» готов принять участие в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя, сообщил «РИА Новости» заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий на форуме «Армия-2022».

«Концерн ВКО «Алмаз — Антей», который является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы Российской Федерации, готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Савицкий.

По его словам, первым таким объектом может стать аэродром Мариуполя.

«Алмаз — Антей» объединяет около 60 предприятий, занимающихся разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитно-ракетных систем С-300, С-400 и С-500, а также комплексов «Бук».

С конца 2016 года все организации оборонно-промышленного комплекса работают над повышением доли гражданской продукции в своем портфеле — согласно поручению президента России, доля такой продукции должна составить не менее 30% к 2025 году.

Пушилин сообщил о планах привлечь строителей из КНДР к восстановлению ДНР
Политика
Фото:Wong Maye-E / AP

Президент Владимир Путин 22 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, спустя два дня он объявил о начале военной операции на территории Украины. Киев после начала российской спецоперации ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

В начале мая министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса. Украинский президент Владимир Зеленский оценивал восстановление поврежденной инфраструктуры Украины в $600 млрд.

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В конце июня российский вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК сообщил, что в пострадавшем от боевых действий Мариуполе построят дополнительные парки, набережную и (по поручению президента) «самую современную больницу». Путин также поддержал идею вице-премьера о выдаче жителям ДНР и ЛНР жилищных сертификатов на покупку жилья в любом населенном пункте республики, в случае если те не захотят ждать восстановления разрушенных в ходе боевых действий домов.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Донбасс восстановление «Алмаз-Антей» Военная операция на Украине аэродромы
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