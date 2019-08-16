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Alibaba $216 (+27,13%) прогноз Jefferies к 05.08.20
Vipshop $11 (+51,31%) прогноз JP Morgan к 30.04.20
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Политика ,  
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«Кто выживет, пока сказать невозможно»: десять прогнозов Сергея Глазьева
Советник президента Сергей Глазьев покинет свой пост в администрации и станет министром Евразийской экономической комиссии. Он известен своими прогнозами по широкому ряду вопросов: от падения рубля и доллара до будущего Украины
Сергей Глазьев (Фото: Олег Грицаенко для РБК)

Доллар рухнет

Сентябрь 2013-го

«Мы предупреждали наш Центробанк, что доллар будет падать, но руководство Центробанка не вникло в рекомендации ученых. Они ответили нам, что валютные резервы принято держать в долларах. Если мы начнем торговать нефтью и газом за рубли, то дефолт нам не страшен».

Европа потеряет €1 трлн от санкций против России

Апрель 2014-го

«Большой вопрос, против кого эти санкции направлены с точки зрения максимального ущерба. Если американцы попытаются реализовать модель, которая была применена к Ирану, а это практически отключение страны от мировой финансовой системы в долларовой части и части евро, то, по нашим подсчетам, потери Европейского союза могут достигнуть €1 трлн. Германия получит максимальный ущерб — €200 млрд, но сильный побочный ущерб будет нанесен, как это ни странно, Украине, за интересы которой они так беспокоятся, и Прибалтике, которая наиболее агрессивно себя ведет».

Согласно исследованию Австрийского института экономических исследований (WIFO) о возможных последствиях санкционной войны, сделанного по заказу Европарламента в 2017 году, экспортные потери ЕС в 2014–2016 годах составили $34,7 млрд. Больше всего, по подсчетам экономистов, потеряла Германия.

У Украины нет будущего

сентябрь 2014-го

«Думаю, у Украины нет никакого будущего. Порошенко (Петр Порошенко — сегодня экс-президент Украины. — РБК) ведет страну к гибели. Кто выживет, пока сказать невозможно. Пока выжил Крым, потому что присоединился к России. Надеемся, что выживет Донбасс».

Политика ЦБ ведет к экономической катастрофе...

Апрель 2016-го

«В созданной Банком России «новой реальности» выживают только спекулянты, а производство умирает. Это путь к экономической катастрофе. Необходим выход за пределы созданной Банком России «новой реальности» на путь экономического роста. Для этого [надо] реализовать нашу программу (имеется в виду программа «Экономика роста», один из авторов которой был Глазьев. — РБК)».

... и падению рубля

Сентябрь 2018-го

«Имея валютных резервов больше, чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли на дестабилизации макроэкономической ситуации при фактически попустительстве денежных властей. Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года, и не было бы вообще никаких колебаний».

Мнение
Олег Шибанов Воображаемая экономика: в чем ошибается Сергей Глазьев

После избрания президентом США Дональда Трампа санкции в отношении России будут отменены

Ноябрь 2016-го

«Я думаю, Трамп как прагматичный человек отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу», экономические отношения между Россией и «не только США, но и Западом в целом» восстановятся и «будут, скорее всего, расти уже в зависимости от чисто экономической конъюнктуры».

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

Кардинальное изменение денежной политики убережет молодежь от участия в протестах

Март 2017-го

26 марта 2017 года в нескольких российских городах прошли антикоррупционные акции протеста. В Москве на несогласованную акцию вышли от 8 тыс. до 30 тыс. человек (оценки МВД и организаторов).

«Нужно сделать серьезные выводы относительно последствий макроэкономической политики, которая влечет падение доходов населения, рост безработицы и утрату жизненных перспектив. Без долгосрочных инвестиций молодежь не получит рабочих мест, и у нее теряются ориентиры не будущее. Поэтому самый главный вывод, который можно сделать, — для того чтобы загрузить молодежь интересной работой, дать ей перспективы, нужно кардинально изменить денежную политику. Если мы хотим стабильности в обществе, хотим, чтобы люди занимались своим профессиональным делом, получали хорошую зарплату, необходимо изменить денежно-кредитную политику».

Донбасс при Зеленском заселят евреи

Май 2019-го

«Возможно, ставка на Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. — РБК), сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на зачищенные от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной, так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан. Это, кстати, в этом регионе уже было при Екатерине, основавшей родной для новых киевских руководителей город».

США проиграют Китаю в торговой войне

Май 2019-го

«Это примерно то же самое, что было в 30-е годы прошлого века, когда Великобритания попыталась удержать в своей империи монополию на экономическое доминирование и заблокировала поставки товаров из США. То есть было введено товарное эмбарго во всей огромной британской империи против американцев. Это им не помогло. Поэтому исход этой торговой войны очевиден. Америка проиграет».

США проиграют России в гибридной войне

Август 2019-го

«Майданные технологии — это настоящие боевые действия против стран, которые США хотят разрушить и захватить. Военная сила применяется потом, когда внутри посеяли смуту, и пример этому Ливия, Ирак. Таким образом американцы ведут свою гибридную войну. Но они ее проиграют».

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Сергей Глазьев
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