Глазьев обвинил ЦБ в падении рубля

Регулятор не выполняет «своих конституционных обязанностей», отдав курсообразование на «откуп финансовым спекулянтам», считает помощник президента. Он также высказал свои предложения по улучшению ситуации на валютном рынке

Сергей Глазьев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Главным фактором, повлиявшим на падение курса рубля, стало «неисполнение Центральным банком своих конституционных обязанностей» по обеспечению устойчивости курса национальной валюты. Такое заявление в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке сделал помощник президента России Серегй Глазьев в ответ на вопрос РБК, какие факторы влияют на падение национальной валюты и какие инструменты нужны для восстановления ее курса.

«Имея валютных резервов больше чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли на дестабилизации макроэкономической ситуации при фактически попустительстве денежных властей. Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года и не было бы вообще никаких колебаний», — сказал Глазьев.

Для восстановления рубля помощник президента предложил обеспечить контроль за валютно-финансовым рынком, пресекать манипулирование рынком, проводить в необходимых масштабах интервенции и следить за соответствием курса рубля фундаментальным факторам. «Это совершенно не сложно делать», — считает он.

На вопрос, насколько он считает вероятным повышение ключевой ставки ЦБ на фоне ухудшения ситуации на валютном рынке, Глазев ответил: «Я могу сказать одно: если это произойдет, то будут похоронены все инвестиционные ожидания, которые в том числе и на Восточном форуме формулируются».