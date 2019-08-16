МВД связало организаторов акций из-за выборов в Москве с кавказскими НКО

За организацией беспорядков в Москве 27 июля и 3 августа могут стоять координаторы протестных акций на Северном Кавказе, получающие деньги из-за рубежа, считают в ГУ МВД России по СКФО

Фото: Андрей Любимов / РБК

Главное управление МВД России по СКФО изучает возможную связь между протестными акциями в Москве и на Северном Кавказе. Об этом говорится в распоряжении о проведении оперативно-разыскного мероприятия от 15 августа за подписью начальника 3-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО полковника полиции Мусы Макитова, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердили РБК в пресс-службе организации «Правовая инициатива».

В распоряжении говорится о том, что в результате проведенных силовиками мероприятий по установлению лиц, причастных к беспорядкам в столице 27 августа и 3 июля, установлено, что одним из их организаторов была неустановленная группа лиц. Эта группа, по версии МВД, является координаторами деятельности северокавказских автономных НКО и общественных объединений, получающих иностранное финансирование. Эта же группа лиц может быть причастна к организации и проведению протестных акций и массовых беспорядков на территории СКФО, используя возможности НКО за счет иностранного финансирования «противоправных действий и экстремистской деятельности, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе», говорится в распоряжении МВД.

В действиях этой группы лиц полковник Макитов усмотрел признаки нарушений по ст. 212 (массовые беспорядки) и 282 (возбуждение ненависти) УК РФ, а также иные составы.

Для получения дополнительной информации о деятельности лиц, причастных к протестам и экстремистской деятельности, полковник распорядился провести обследование офиса «Правовой инициативы» в Назрани сотрудникам главка МВД по СКФО при участии СОБРа управления Росгвардии по КБР. В распоряжении говорится о необходимости проверить бухгалтерскую, экономическую и другую финансовую документацию, изъять технику, документы и электронные носители с информацией о противоправной деятельности.

РБК отправил запрос в ГУ МВД по СКФО.