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МВД связало организаторов акций из-за выборов в Москве с кавказскими НКО
За организацией беспорядков в Москве 27 июля и 3 августа могут стоять координаторы протестных акций на Северном Кавказе, получающие деньги из-за рубежа, считают в ГУ МВД России по СКФО
Фото: Андрей Любимов / РБК

Главное управление МВД России по СКФО изучает возможную связь между протестными акциями в Москве и на Северном Кавказе. Об этом говорится в распоряжении о проведении оперативно-разыскного мероприятия от 15 августа за подписью начальника 3-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО полковника полиции Мусы Макитова, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердили РБК в пресс-службе организации «Правовая инициатива».

В распоряжении говорится о том, что в результате проведенных силовиками мероприятий по установлению лиц, причастных к беспорядкам в столице 27 августа и 3 июля, установлено, что одним из их организаторов была неустановленная группа лиц. Эта группа, по версии МВД, является координаторами деятельности северокавказских автономных НКО и общественных объединений, получающих иностранное финансирование. Эта же группа лиц может быть причастна к организации и проведению протестных акций и массовых беспорядков на территории СКФО, используя возможности НКО за счет иностранного финансирования «противоправных действий и экстремистской деятельности, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе», говорится в распоряжении МВД.

В действиях этой группы лиц полковник Макитов усмотрел признаки нарушений по ст. 212 (массовые беспорядки) и 282 (возбуждение ненависти) УК РФ, а также иные составы.

Для получения дополнительной информации о деятельности лиц, причастных к протестам и экстремистской деятельности, полковник распорядился провести обследование офиса «Правовой инициативы» в Назрани сотрудникам главка МВД по СКФО при участии СОБРа управления Росгвардии по КБР. В распоряжении говорится о необходимости проверить бухгалтерскую, экономическую и другую финансовую документацию, изъять технику, документы и электронные носители с информацией о противоправной деятельности.

РБК отправил запрос в ГУ МВД по СКФО.

Адвокат «Правовой иницитиавы» Ольга Гнездилова подтвердила в Facebook, что в ингушской Назрани 16 августа начался обыск в офисе проекта «Правовая инициатива» и в распоряжении окружного главка СКФО говорится о мероприятиях по установлению лиц, причастных к беспорядкам 27 июля и 3 августа в Москве.

«Официально мы связываем незаконный осмотр московского офиса и обыск в Назрани сегодня», — сказала РБК пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич. По ее словам, адвокаты организации в Назрани с самого начала защищают организаторов протестных акций в Ингушетии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева и еще около десяти активистов, которые были задержаны после митинга в Магасе. «Нам известно, что полиция изымает бухгалтерские документы и уставные в офисе в Назрани», — подтвердила она.

Протесты в Ингушетии

В сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров подписал с ингушским коллегой Юнус-Беком Евкуровым соглашение о закреплении административной границы. Ингушетия получила от Чечни горные и лесистые территории на части Надтеречного района, а Чечня от Ингушетии — участок Сунженского района. После этого в Ингушетии прошли  акции протеста, в ходе которых демонстранты перекрывали трассы и участвовали в столкновениях с силовиками, которые открывали стрельбу в воздух. Активисты пытались оспорить деление границ с помощью референдума, но республиканский избирком отклонил заявку и Конституционный суд России признал решение о границе законным. 24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что уходит в отставку, объяснив ее отсутствием единства в республике.

Ранее, 14 августа, сотрудники ФСБ и СОБРа пришли с обысками в московский офис в Сыромятническом переулке, где располагается «Правовая инициатива».

Организация работает с 2000 года и занимается защитой жертв нарушений прав человека, которые связаны с вооруженными конфликтами, операциями по противодействию терроризму, пытками и гендерным насилием на территории СНГ. Юристы организации представляют клиентов по жалобам в Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ).

Не согласованные с властями акции, организованные не допущенными до выборов независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля, 3 и 10 августа. Полиция задержала по их итогам в общей сложности около 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек.

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Любовь Порываева
Теги: беспорядки, ГУ МВД, правозащитники, Уголовное дело
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