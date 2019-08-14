«Правовая инициатива» сообщила об обысках в своем офисе в Москве

Сотрудники правоохранительных структур пришли с обысками в московский офис в Сыромятническом переулке, где располагается организация «Правовая инициатива», сказала РБК пресс-секретарь организации Ксения Бабич. Ранее спецслужбы не направляли запросы на передачу документов, заявила она.

«Утром в 9:40 вооруженные сотрудники ФСБ и СОБР пришли на этаж, где мы снимаем несколько комнат под офис. Они сфотографировали все полки с документами и стали отсылать фотографии кому-то», — сказала она.

Бабич уточнила, что силовики ссылались на обыски в кабинете, который не имеет отношения к правозащитникам. «Все, что у них было, — постановление на обыск всего офисного здания», — отметила она. По ее словам, у юристов «Правовой инициативы» сотрудники ФСБ заставили разблокировать телефоны и осмотрели все данные на них.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСБ России.