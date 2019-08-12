Госдума анонсировала заседание по вмешательству в дела России

Совет Госдумы во внеочередном порядке обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России на следующей неделе, 19 августа. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает пресс-служба Госдумы.

Заседание пройдет в полдень, уточнил он. «Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал Володин.

Он добавил, что получил председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и подготовить предложения совету. Он, в свою очередь, уже сообщил, что подготовил запросы в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

На минувшей неделе, 7 августа, оппозиционные фракции Госдумы — «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ — предложили создать комиссию, которая изучит факты иностранного вмешательства в выборы в России. Инициативу поддержали и в «Единой России». Это произошло после серии массовых несанкционированных акций протеста в центре Москвы, на которых митингующие требовали допустить до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.