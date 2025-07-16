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Самоубийство Старовойта ,  
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Суд отклонил апелляцию преемника Старовойта в губернаторах

Суд отклонил апелляцию Смирнова, пришедшего после Старовойта в губернаторы
Сюжет
Самоубийство Старовойта
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Таким образом, он останется в следственном изоляторе как минимум до 15 сентября — этот срок ранее установил Мещанский районный суд Москвы.

Адвокат Смирнова Сергей Бушин в разговоре с РБК сообщил, что общался с подзащитным после смерти экс-главы Минтранса Романа Старовойта, который до перехода на эту должность возглавлял Курскую область. По его словам, у него нет сведений о том, что Смирнов давал показания против Старовойта, хотя саму смерть чиновника они обсуждали.

Суд продлил арест экс-главе Курской области Алексею Смирнову
Общество
Алексей Смирнов

Бывшего губернатора и его экс-заместителя Алексея Дедова задержали 15 апреля. Обоих арестовали, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. В начале июня арест Смирнову был продлен.

Один из собеседников РБК рассказывал, что задержание Смирнова было связано с ранее возбужденным уголовным делом об изготовлении защитных сооружений — «зубов дракона». Конструкции представляют собой большие бетонные пирамиды. У правоохранителей возникли вопросы к качеству конструкций.

Позднее в уголовном деле против бывшего губернатора появились пункты о растрате бюджетных средств при возведении опорных сооружений для погранслужбы на границе региона и Украины.

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Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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Алексей Смирнов
политик
27 мая 1973 года
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