Кремль объяснил смену главы Минтранса

Андрей Никитин стал врио главы Минтранса, так его как рабочие качества «будут наилучшим образом способствовать выполнению задач» ведомства, заявил Песков и подчеркнул, что отставка Старовойта не связана с возможной утратой доверия

Андрей Никитин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам перестановки в Минтрансе, не стал связывать отставку Романа Старовойта с должности с утратой доверия, передает корреспондент РБК.

«Про утрату доверия говорят, если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Владимир Путин назначил врио главы министерства Андрея Никитина, так как его опыт и качества «будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство, важнейшее ведомство выполняло свои задачи и функции». Никитин с февраля 2025 года был замглавы Минтранса и курировал цифровую трансформацию, а до этого с 2017-го был губернатором Новгородской области.

Пресс-секретарь президента не стал уточнять, связана ли отставка Старовойта с коллапсом в аэропортах в последние дни или с делом о строительстве защитных сооружений в Курской области (Старовойт возглавлял регион с 2018-го по май 2024 года, после чего стал министром транспорта). Обвинение в мошенничестве при их возведении на границе с Украиной предъявлено Алексею Смирнову, который руководил Курской областью с мая по декабрь 2024 года, и его бывшему заместителю Алексею Дедову. В злоупотреблении полномочиями при строительстве сооружений обвиняют также бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.

«Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Еще раз повторяю, формулировка указа не содержит фразы «утрата доверия», — заявил Песков.

Старовойт проработал министром транспорта чуть более года, за это время в отрасли произошло несколько серьезных инцидентов, среди которых — крушение танкеров и разлив мазута в Черном море и утечка аммиака на танкере «Эко Визард» в порту Усть-Луга. С 5 июля из-за ограничений в российских аэропортах на фоне атак беспилотников было задержано 1,9 тыс. рейсов, почти 500 отменено. Сложности сохраняются и в понедельник, 7 июля: отменено почти 200 рейсов, пассажиры жалуются на задержки.