Нетаньяху обратился к друзам Сирии: «ЦАХАЛ действует»

Дамаск 15 июля решил ввести войска в район, где идут столкновения друзов и бедуинов, Израиль на этом фоне нанес удары по Сирии. Израиль пообещал защищать друзов, которые конфликтуют с правительством из-за вопросов вооружения

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Армия Израиля «действует, ВВС действуют, другие силы действуют», чтобы спасти «наших братьев друзов и уничтожить банды режима». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила о решении нарастить свои силы в районе границы с Сирией на фоне обострения конфликта друзских формирований с бедуинами.

«В настоящее время проводится оценка ситуации для определения необходимого количества сил для выполнения оперативных задач в различных областях. Армия обороны Израиля продолжит действовать как в обороне, так и в наступлении, чтобы обеспечить безопасность израильского гражданского населения», — говорится в публикации в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Позднее израильские военные сообщили о попытке «десятков подозреваемых» проникнуть на территорию Израиля из района деревни Хадер в Сирии. Одновременно с этим несколько израильских граждан пересекли границу и оказались на сирийской территории в районе деревни Мадждаль-Шамс. ЦАХАЛ проводит операцию по их безопасному возвращению. Деревни находятся примерно в 5 км друг от друга по обе стороны границы.

Армия обороны Израиля подчеркивает, что это «серьезный инцидент, представляющий собой уголовное преступление и представляющий угрозу для населения и военнослужащих». «Войска продолжают следить за развитием событий и остаются готовыми как к обороне, так и к нападению при различных сценариях развития событий», — отметили там.

Друзы — это замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. Друзы проживают на западе Сирии, а также в Ливане и на севере Израиля.

На прошлой неделе израильская сторона нанесла удары по танкам сирийской армии на юге страны в ответ на эскалацию насилия в городе Эс-Сувейд, где продолжаются столкновения друзских повстанцев с бедуинскими племенами. 15 июля Дамаск решил ввести войска в город, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» в регионе.

16 июля ЦАХАЛ сообщила об ударе по штаб-квартире Генштаба в центре Дамаска. По данным Al Jazeera, были ранены двое мирных жителей.

Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена двумя факторами — разоружением друзских ополченцев и их интеграцией с остальным населением страны. Новое правительство Сирии стремится объединить вооруженные группировки под единым руководством, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения. Также друзы обеспокоены исключением своих лидеров из процессов внутринационального диалога: в правительство Сирии входит только один министр-друз.

Один из трех религиозных лидеров друзской общины в Сирии Хикмат аль-Хиджри в начале мая призвал ввести в Сирию международные силы, чтобы защитить друзское население от нападений провластных группировок. С таким заявлением он выступил после того, как 30 апреля в городе Сахная, где преимущественно проживает друзское население, вспыхнули столкновения между вооруженными отрядами сирийских правительственных сил и ополченцами из числа друзов.

Переходные власти Сирии называли попытки иностранного вмешательства во внутренние дела страны неприемлемыми. Власти сохраняют «приверженность защите всех слоев сирийского народа, включая достопочтенную общину друзов, которая всегда была и остается неотъемлемой частью сирийской нации», подчеркивали в сирийском МИДе. Израиль со своей стороны обещал друзам защиту.