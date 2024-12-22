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Падение режима Асада ,  
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Вооруженные группировки объединят и отдадут в подчинение Минобороны Сирии

Вооруженные группировки объединят в структуру под управлением Минобороны Сирии
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Падение режима Асада
Все вооруженные группировки Сирии объединят в структуру под управлением Минобороны страны. Участвовавшие в наступлении боевики войдут во вновь созданную армию Сирии и будут «подчиняться закону», пообещал лидер оппозиции

Вооруженные группировки сирийских повстанцев будут объединены в единую структуру под управлением Минобороны Сирии. Об этом сообщает Al Hurra со ссылкой на сообщение департамента военных операций, созданного оппозицией.

Этот вопрос лидер пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа, также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, обсудил на встрече с представителями вооруженных группировок в Дамаске. Она состоялась накануне, 21 декабря. На мероприятии обсуждалась будущая структура сирийских Вооруженных сил.

Аш-Шараа пообещал распустить вооруженные группировки и интегрировать их в сирийскую армию, которая будет воссоздана заново. Он заверил, что состоявшие в группировках перейдут в подчинение Минобороны республики и «будут подчиняться закону».

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Поврежденный плакат с Башаром Асадом в Дамаске

В этот же день новые власти назначили министром обороны в переходном правительстве Сирии Мурхафа Абу Касру, также известного как Абу Хасан аль-Хамави. Он — глава военного крыла «Хайат Тахрир аш-Шам», руководивший операциями повстанцев в ходе их наступления, уточняет портал.

В интервью AFP, данном несколько дней назад, Абу Касра подчеркивал, что новым властям «определенно» предстоит «создание военного учреждения. Все вооруженные группировки, включая военное крыло Хайат Тахрир аш-Шам, должны присоединиться к нему, пояснял он.

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Тот сложил президентские полномочия, покинул страну и получил убежище в России.

Президент России Владимир Путин отказался считать последние события в Сирии свидетельством того, что Москва потерпела в этой стране поражение. «Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдаем в некоторых других странах, например в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», — пояснял он.

По словам главы государства, даже те вооруженные группировки, которые воевали в свое время с правительственными войсками Асада, претерпели некоторые изменения.

Россия сохраняет присутствие на авиабазе Хмеймим в Латакии, а также военно-морской базе в порту Тартус на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и правительство Асада договорились о присутствии российских войск в обоих местах на безвозмездной основе на 49 лет.

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