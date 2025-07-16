Франция отказалась поддержать Украину из-за роста долга €5000 в секунду

Франция не будет участвовать в инициативе о закупках европейскими странами оружия США для Украины из-за желания создать в Европе собственную базу ВПК, а также планов увеличить оборонные расходы при высоком госдолге, пишет Politico

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Франция не присоединится к инициативе по закупке европейскими странами оружия американского производства для Украины, заявили Politico два французских чиновника, знакомых с ситуацией.

По их словам, причиной стала позиция Парижа, которая заключается в стремлении создать в Европе собственную оборонно-промышленную базу. Кроме того, отмечает издание, Франция борется за увеличение собственных расходов на оборону, пытаясь одновременно сократить дефицит бюджета и госдолг.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок оружия Украине: европейские страны будут поставлять вооружение американского производства Украине, а США восполнят их запасы. К инициативе присоединились Германия и Норвегия — они поставят Украине системы Patriot. Генсек НАТО Марк Рютте среди потенциальных поставщиков назвал также Канаду и страны Северной Европы. От участия отказалась Чехия. Москва осуждает поставки оружия Киеву.

Вечером 13 июля президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал увеличение военного бюджета в 2027 году вдвое по сравнению с 2017-м — до €64 млрд. При этом он заявил, что «отказывается» допустить, чтобы «новые и исторические усилия» в области обороны финансировались за счет госдолга.

При этом у страны один из самых высоких дефицитов бюджета в Евросоюзе: 5,8% ВВП на конец 2024 года, что значительно превышает лимит ЕС в 3%, отмечала Financial Times. Размер госдолга Парижа достиг 114% от ВВП, говорил французский премьер-министр Франсуа Байру.

Он накануне предложил отменить два выходных дня — Пасхальный понедельник и День Победы 8 мая — для экономии бюджета. Байру предупредил о «смертельной опасности» для Франции из-за роста долга на €5 тыс. ежесекундно.

Кроме отмены выходных дней, французский премьер анонсировал «взнос солидарности», который начнет действовать в следующем году и позволит гарантировать, что люди с высокими доходами будут вносить больший вклад в национальные усилия по сокращению дефицита бюджета. Размер «взноса солидарности» определит парламент Франции.

За счет этих усилий французские власти рассчитывают добиться экономии в размере €40 млрд и сократить дефицит с 5,4% в 2025 году до 4,6% ВВП в следующем году.