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Премьер анонсировал «взнос солидарности» для состоятельных французов

Премьер Байру анонсировал взнос солидарности для состоятельных французов
Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции. Цель — сократить дефицит с 5,4% в 2025 году до 4,6% ВВП
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Во Франции в 2026 году начнет действовать «взнос солидарности», который позволит гарантировать, что люди с высокими доходами будут вносить больший вклад в национальные усилия по сокращению дефицита бюджета. Об этом заявил премьер-министр страны Франсуа Байру, представляя законопроект бюджета на следующий год, передает Liberation.

По словам министра, правительство будет действовать по принципу: «спрашивать мало с тех, у кого мало, и больше с тех, у кого есть больше». «Этот вклад должен побудить людей с самым высоким доходом участвовать в национальных усилиях», — сказал Байру (цитата по BFMTV). Размер «взноса солидарности» будет определять парламент.

Во Франции действует прогрессивная шкала налогообложения: ставка растет с увеличением дохода и может достигать 45%. Согласно законодательству, не облагается налогом доход меньше €11 294 в год, в пределах от этой суммы до €28 797 налог составляет 11%, от €28 797 до €82 341 доход будет облагаться уже 30-процентным налогом, свыше €82 341 налог составляет 41%, а максимальный налог для дохода от €160 тыс. предполагает ставку 45%.

В 2025 году в качестве исключительной временной меры для стабилизации бюджета во Франции ввели «налог на высокие доходы». Он, в частности, подразумевает минимальную ставку 20% для граждан с доходом свыше €250 тыс. в год на одного человека и €500 тыс. для пары без детей.

Премьер-министр заявил, что 2026-й станет «пустым годом». Как поясняет BFMTV, это означает, что бюджеты всех министерств, за исключением Минобороны, будут заморожены, шкала подоходного налога не будет пересматриваться, а социальные пособия и пенсии не будут повышаться на величину инфляции.

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В рамках повышения производительности Байру предложил отменить два выходных дня — например, Пасхальный понедельник и 8 мая. «Мы должны больше работать, вся страна должна больше работать, и тогда ситуация во Франции улучшится. Стало невыносимо видеть, как магазины и промышленные предприятия закрываются, потому что больше не могут найти мотивированных сотрудников», — заявил он.

Таким образом французские власти рассчитывают добиться экономии в размере €40 млрд и сократить дефицит с 5,4% в 2025 году до 4,6% ВВП в следующем году. По словам премьер-министра, это необходимое усилие, чтобы вывести Францию из «смертельной ловушки» госдолга, который недавно достиг 114% ВВП.

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