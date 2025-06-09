FT сообщила о проблеме Франции с наращиванием военных расходов

У Франции один из самых высоких показателей госдолга в ЕС, его размер превышает оборонный бюджет республики. Для финансирования военных нужд потребуется «радикальный толчок», говорят эксперты

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Высокий уровень государственного долга Франции может помешать ей угнаться за ожидаемой волной военных расходов, пишет Financial Times.

Президент Эмманюэль Макрон ранее призвал увеличить ежегодный военный бюджет до 3–3,5% ВВП по сравнению с текущими примерно 2%. Это подразумевает удвоение годовых расходов с уровня прошлого года до €100 млрд к 2030 году. Такие меры позволят Франции соответствовать новым целевым показателям, которые НАТО планирует установить на саммите в конце июня, реагируя на требование США увеличить участие Европы в обеспечении безопасности. Министерство обороны Франции уже работает над выявлением пробелов, которые необходимо устранить, если страна примет новые цели альянса.

По словам Клемана Бона, бывшего министра и союзника Макрона, возглавляющего правительственную исследовательскую группу, для финансирования обороны потребуется «радикальный толчок».

«Учитывая нашу неблагоприятную отправную точку по долгу, нам придется приложить больше усилий, чем другим странам. <...> Мы также не можем отказаться от наших целей по сокращению дефицита или повысить налоги, поскольку они уже очень высоки», — заявил он.

Согласно отчету его группы, правительству рекомендуется сократить государственные расходы, провести экономические реформы для расширения рабочей силы и прибегнуть к совместному европейскому заимствованию. Однако среди стран ЕС пока нет консенсуса по вопросу об общих займах.

Франция накопила огромный объем государственного долга, коэффициент долг/ВВП достиг 113% в прошлом году, уступая только Греции и Италии, отмечает издание. Дефицит бюджета также остается одним из самых высоких по союзу: 5,8% ВВП на конец 2024 года, что значительно превышает лимит ЕС в 3%. Эта ситуация ставит Макрона в затруднительное положение, говорится в статье.

Французский лидер сделал приоритетом восстановление вооруженных сил после десятилетий сокращений, последовавших за окончанием холодной войны, отмечается в материале. В результате принятых им решений ежегодные расходы на оборону без учета пенсий должны вырасти с €36 млрд в 2019 году до прогнозируемых €67,4 млрд в 2030 году, или почти на 90%. Однако эксперты предупреждают, что преимущества от этих расходов будут частично подорваны инфляцией.

После начала украинского конфликта Макрон выступал за то, чтобы Европа стала независимой военной державой, одновременно поддерживая Киев поставками оружия. Тем не менее критики утверждают, что Франция не может отправить столько военной помощи Украине, сколько Германия и Великобритания. Финансирование Украины и размещение французских войск на восточном фланге НАТО уже привели к перерасходу средств в 2024 году, что заставило министерство обороны задержать выплаты по счетам на сумму около €8 млрд.

В прошлом году Франция потратила €59 млрд на обслуживание долга, что превышает оборонный бюджет. Национальный аудитор сообщил, что эта сумма может вырасти до €67 млрд в этом году и до €107 млрд к 2029 году — больше, чем расходы на образование, крупнейшую статью текущих бюджетных трат.

«Существует значительный риск того, что Францию обойдут соседние страны, такие как Германия и Польша, которые активно работают над быстрым увеличением военных расходов», — считает Эли Тененбаум, эксперт по обороне из парижского аналитического центра Ifri.

Он добавил, что Франция склонна считать себя единственным серьезным игроком в Европе, «но это не совсем правда».

В начале июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что основной целью саммита альянса в Гааге будет согласование нового плана инвестиций в оборону. Он предложил установить целевой показатель оборонных расходов для государств-членов в 5% ВВП. Однако правительство Испании, по данным источников газеты ABC, намерено блокировать это предложение, поскольку Мадрид принципиально не принимает идею фиксированного процента оборонных расходов от ВВП.

МИД России ранее заявлял, что политика НАТО базируется на агрессивном военном планировании и Москва вынуждена это учитывать. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что у России нет планов воевать с НАТО. Москва также выступает против поставок оружия Киеву.