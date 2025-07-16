Трамп исключил отправку американских войск на Украину

Трамп: американских войск на Украине не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск на Украине не будет. Трансляцию вел C-SPAN.

«У нас не будет солдат на территории боевых действий [на Украине]», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном/

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте вновь заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным и пригрозил ввести пошлины в отношении России и ее торговых партнеров в размере 100%, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня.

В Кремле после ультиматума главы Белого дома заявили, что проанализируют «весьма серьезные» слова Трамп, но подчеркнули, что пока «можно однозначно сказать одно»: Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Материал дополняется