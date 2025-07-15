Чехия не присоединится к оружейному проекту Трампа для Украины

Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Чехия не будет участвовать в оружейной инициативе, предложенной президентом США Дональдом Трампом, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала в интервью изданию Publico.

Речь идет о проекте, в рамках которого европейские союзники закупают вооружение в США, чтобы восполнить собственные запасы, передаваемые Украине.

Фиала подчеркнул, что Прага сосредоточится на собственной инициативе по поставке боеприпасов для ВСУ.

«Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах помощи Украине, например через инициативу по поставке боеприпасов. Поэтому сейчас мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — сказал глава чешского правительства.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что американское оружие для Украины будет сначала поставляться в Европу, а не напрямую Киеву, поскольку за него платят европейские страны. По словам генсека, логистику координирует НАТО, чтобы поставки были максимально эффективными. Альянс будет определять, какое вооружение требуется Украине.

Рютте, как уточняет Publico, отметил, что к инициативе хотят присоединиться Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Трамп объявил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, часть из которых передадут Украине.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия только затянут операцию.