Харрис вызвала на дебаты выбранного Трампом вице-президента

Харрис предложила сенатору Вэнсу, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, провести теледебаты. Их предложил провести канал CBS News, встреча пройдет летом. Вэнс известен тем, что выступает против оказания помощи Украине

Камала Харрис (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис позвонила сенатору Джеймсу Дэвиду Вэнсу, которого кандидат на пост главы государства Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом, и предложила вместе поучаствовать в теледебатах. Об этом изданию Politico сообщил представитель предвыборной кампании действующего лидера США Джо Байдена.

По словам чиновника, во время телефонного разговора Харрис поздравила Вэнса с избранием на пост вице-президента. Также она выразила «надежду, что они смогут встретиться на дебатах вице-президентов, предложенных телеканалом CBS News», которые могут пройти этим летом.

Предвыборный штаб Байдена согласился провести дебаты на канале CBS 23 июля или 13 августа. Штаб Трампа не отклонил это приглашение, но принял приглашение телеканала Fox News по организации дебатов кандидатов в вице-президенты.

Позже CNN узнал, что на самом деле Харрис не дозвонилась до Вэнса и оставила ему голосовое сообщение. По словам двух источников телеканала, кандидат в вице-президенты Трампа не ответил на звонок Харрис, так как он поступил с неизвестного номера, а перезвонить сенатор не смог.

Дональд Трамп объявил сенатора Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента 15 июля. Политик объяснил свой выбор тем, что у Вэнса была «очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов», так что во время предвыборной кампании он будет уделять большое внимание людям, за которых боролся.

Как отмечает USA Today, перед выборами в 2016 году Вэнс был известен как критик Трампа. Однако в 2018 году изменил свое мнение и поддержал его на выборах в 2020 году.

Сенатор поддерживает торговые тарифы и выступает против вмешательства США в иностранные конфликты, в том числе на Украине. Он также неоднократно выступал против оказания военной помощи Киеву. «Я не думаю, что в интересах Америки продолжать финансировать фактически нескончаемую войну в Украине», — говорил Вэнс.