Экс-советник офиса президента Украины предположил, что выход из конфликта может не оправдать ожиданий Киева, и не исключил, что Западу придется «создавать Южную Корею с гарантиями»

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил «сценария двух Корей» после завершения боевых действий в стране, пишет издание «Страна.ua».

По его словам, военные действия могут закончиться не так, как этого ждет Киев, и свои территории он может и не вернуть. «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — считает Арестович.

Выход из конфликта может не оправдать ожиданий украинцев не потому, что «коварные американцы не дают оружие или затягивают», а потому, что «для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории», чего у Киева нет и в ближайший год не будет, пояснил экс-советник. Западу остается «создавать Южную Корею с гарантиями», полагает он.

В начале января секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов утверждал, что Россия намерена предложить Украине «корейский вариант» урегулирования конфликта. «Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы», — говорил он. В Кремле это опровергли.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь прошла после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.

В конце января, после своей отставки, Арестович допускал проигрыш Украины, а в начале февраля он предположил, что в ближайшие два месяца российские военные могут установить контроль над всей территорией ДНР.