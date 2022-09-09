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Минюст внес в реестр иноагентов Латынину, Эйдельман и Майкла Наки

Реестр СМИ-иноагентов также дополнен историком Валерием Соловьем, активисткой Еленой Шукаевой и журналистом Андреем Афанасьевым, а также юрлицо Мити Алешковского
Юлия Латынина
Юлия Латынина (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

Минюст России внес в реестр физических лиц-иноагентов журналистов Юлию Латынину и Майкла Наки, а также историка Тамару Эйдельман.

Помимо этого в список СМИ-иноагентов внесены историк Валерий Соловей, активистка Елена Шукаева и журналист Андрей Афанасьев.

Также в реестр СМИ-иноагентов включено юрлицо «Время колокольчиков» — оно было учреждено ранее включенным в реестр СМИ-иноагентов Митей Алешковским — сыном Тамары Эйдельман. Согласно закону лица попавшие в реестр обязаны открывать ООО на свое имя для отчетов перед Минюстом.

«Время колокольчиков» — песня советского рок-музыканта Александра Башлачева.

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Андрей Макаревич и Михаил Шац

Материал дополняется

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Минюст реестр иноагентов Юлия Латынина
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