Юрий Игнат: Украина не может разместить ПВО вдали от городов из-за пробелов в обороне

В ВСУ заявили о невозможности разместить ПВО вдали от городов

У Украины недостаточно средств для эффективной защиты от воздушных атак, чтобы «взять страну в кольцо», заявил спикер Юрий Игнат. Система ПВО призвана защищать города, если размещать средства дальше, это выявит пробелы в обороне

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Украина пока не может размещать средства ПВО подальше от городов, поскольку это позволит противнику обнаружить пробелы в обороне. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игната спросили, возможно ли сбивать ракеты и беспилотники до того, как они залетают в населенный пункт, чтобы обломки не падали на дома. Спикер ВСУ отметил, что у страны есть старые советские системы ПВО и те, что ей предоставили западные партнеры, но этого недостаточно, чтобы «взять Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила». «У нас огромная линия фронта — почти 2,5 тыс. км, — отметил он (цитата по ТСН).

Представитель ВСУ заявил, что на окраинах городов размещены разные системы противовоздушной обороны, а далее — мобильные огневые группы. «Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо», — сказал он, отметив, что средства ПВО расположены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. «Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам», — заключил Игнат.

В апреле спикер воздушных сил ВСУ говорил об угрозе нехватки советских боеприпасов для ПВО, которые производятся в России, что серьезно затрудняет их поставки. От западных стран Киев получает NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Gepard и другие системы.

Воздушные атаки на украинские города участились этой весной — только в мае Киев был обстрелян 17 раз. В украинских регионах почти каждую ночь звучит воздушная тревога, власти регулярно сообщают об атаках ракет и беспилотников и работе ПВО.

Минобороны России с октября 2022 года регулярно заявляет об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины, заявляя, что не атакует гражданские объекты. Министерство сообщает, что использует высокоточное оружие большой дальности.

Российская сторона также несколько раз отчитывалась об ударах по «центрам принятия решений», в частности, президент Владимир Путин сообщил об атаке штаба военной разведки Украины. В Кремле заявляли, что ответом на один из таких российских ударов стала атака беспилотников на Москву в конце мая. В июне глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что если Киев атакует Крым западными ракетами HIMARS и Storm Shadow, его вновь ждут удары по «центрам принятия решений».