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Сальдо оценил потери ВСУ в боях у Антоновского моста

Сальдо: в боях у Антоновского моста ВСУ потеряли не менее 100 солдат убитыми
О боях в районе Антоновского моста с подразделениями ВСУ Сальдо сообщает с конца июня. По его оценке, за это время украинские военные потеряли свыше 100 человек убитыми и «еще больше ранеными»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными, сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Оценочно, на самом «пятачке» у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее сотни боевиков и еще больше ранеными. Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах», — сказал Сальдо.

Также, по его словам, российские военные взяли под контроль самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста. «Территория, где мост соединяется с сушей, от них [бойцов ВСУ] зачищена. Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Он находится под полным контролем наших войск», — отметил врио губернатора.

О боях в районе Антоновского моста с подразделениями ВСУ Сальдо сообщает с конца июня. 1 июля он заявил об «окончательной зачистке» территории у Антоновского моста, однако уже 13 июля сообщил о новых попытках ВСУ закрепиться в районе моста.

Антоновский мост соединяет правобережный Херсон с левобережной частью Херсонской области. Он был частично разрушен в ноябре 2022 года, после отвода российских войск на левый берег Днепра.

Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. Украина называет территории под контролем России временно оккупированными.

Минобороны России также заявляло, что «все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются». 2 июля ведомство сообщило об уничтожении остатков подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. 12 июля министерство сообщило, что российские штурмовые группы ведут разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу 11 июля говорил, что российские военные с начала наступления Киева убили более 26 тыс. украинских военнослужащих, уничтожили 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley — в общей сложности свыше 1,2 тыс. единиц различной бронетехники.

Сальдо оценил потери ВСУ в боях у Антоновского моста
Сальдо оценил потери ВСУ в боях у Антоновского моста

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Антоновский мост ВСУ потери Военная операция на Украине Херсонская область Владимир Сальдо
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