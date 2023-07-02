Минобороны заявило об уничтожении подразделений ВСУ у Антоновского моста

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные уничтожили подразделения украинской армии, которые находились в районе острова Антоновский у одноименного моста в Херсонской области, сообщает Минобороны России. Мост соединяет правобережный Херсон с левобережной частью Херсонской области, которая находится под контролем России.

«На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста», — говорится в ежедневной сводке.

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