Минобороны заявило об уничтожении подразделений ВСУ у Антоновского моста
Минобороны: завершено уничтожение подразделений ВСУ в районе Антоновского моста
Российские военные уничтожили подразделения украинской армии, которые находились в районе острова Антоновский у одноименного моста в Херсонской области, сообщает Минобороны России. Мост соединяет правобережный Херсон с левобережной частью Херсонской области, которая находится под контролем России.
«На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста», — говорится в ежедневной сводке.
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