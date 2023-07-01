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Сальдо заявил об «окончательной зачистке» территории у Антоновского моста

Сальдо: российские военные окончательно зачистили от ВСУ территорию у Антоновского моста
Российские военные внезапно атаковали ВСУ с тыла, подойдя со стороны реки на лодках, сообщил врио херсонского губернатора. «Все, никаких «плацдармов», на левом берегу нет», — сказал Сальдо

Группировка войск «Днепр» «окончательно зачистила» территорию на левом берегу у Антоновского моста, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, к 3:00 опорный пункт и гостиница, где засели украинские военные, были взяты. В операции участвовали бойцы отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады, уточнил врио главы региона.

«Все, никаких «плацдармов», на левом берегу нет», — заключил Сальдо.

Антоновский мост через Днепр соединяет пригород Херсона Антоновку на правом берегу (подконтролен Украине) с городом Алешки на левом (контролируется Россией). В ноябре прошлого года два пролета Антоновского моста были разрушены.

29 июня Сальдо говорил, что украинские военные после высадки пытались эвакуироваться с левого берега на правый, но российская артиллерия уничтожила их лодки, он опровергал создание плацдарма ВСУ близ Антоновского моста.

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30 июня врио губернатора сообщал, что российские военные нанесли удар по военнослужащим ВСУ, которые, по его словам, прятались по обеим сторонам от моста.

Минобороны также заявляло, что «все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются».

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Елена Чернышова
Владимир Сальдо Херсонская область Антоновский мост ВСУ
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