Сальдо: российские военные окончательно зачистили от ВСУ территорию у Антоновского моста

Сальдо заявил об «окончательной зачистке» территории у Антоновского моста

Российские военные внезапно атаковали ВСУ с тыла, подойдя со стороны реки на лодках, сообщил врио херсонского губернатора. «Все, никаких «плацдармов», на левом берегу нет», — сказал Сальдо

Группировка войск «Днепр» «окончательно зачистила» территорию на левом берегу у Антоновского моста, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, к 3:00 опорный пункт и гостиница, где засели украинские военные, были взяты. В операции участвовали бойцы отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады, уточнил врио главы региона.

«Все, никаких «плацдармов», на левом берегу нет», — заключил Сальдо.

Антоновский мост через Днепр соединяет пригород Херсона Антоновку на правом берегу (подконтролен Украине) с городом Алешки на левом (контролируется Россией). В ноябре прошлого года два пролета Антоновского моста были разрушены.

29 июня Сальдо говорил, что украинские военные после высадки пытались эвакуироваться с левого берега на правый, но российская артиллерия уничтожила их лодки, он опровергал создание плацдарма ВСУ близ Антоновского моста.

30 июня врио губернатора сообщал, что российские военные нанесли удар по военнослужащим ВСУ, которые, по его словам, прятались по обеим сторонам от моста.

Минобороны также заявляло, что «все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются».