Азербайджан обвинил Россию в нарушении союзной декларации

Накануне российский МИД призвал Баку предоставить гарантии безопасности армянам в Карабахе и запустить процесс делимитации границы. После этого МИД Азербайджана обвинил Москву в нарушении союзнической декларации

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Заявление внешнеполитического ведомства России о необходимости предоставить четкие гарантии безопасности армянам Карабаха, а также запустить процесс делимитации армяно-азербайджанской границы не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами, заявили в МИД Азербайджана.

«Заявление МИД Российской Федерации от 15 июня 2023 года, комментирующее трехстороннее заявление и мирный процесс (между Азербайджаном и Арменией. — РБК), вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента России Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион», — говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

В Баку посчитали «недопустимым интерпретацию российским МИД территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте факта признания Карабаха составной частью Азербайджана премьер-министром Армении, которая около 30 лет оккупировала азербайджанские территории».

В заявлении также отмечается, что азербайджанская сторона предпринимает практические шаги, направленные на продвижение мирного договора между Баку и Ереваном и всегда демонстрировала приверженность трехсторонним заявлениям, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией. «Попытки политизировать вопрос о создании пограничного пункта пропуска Лачин, являющегося суверенным правом Азербайджана, и заявления о якобы напряженной гуманитарной ситуации в регионе не имеют под собой никаких оснований», — заключили в МИДе.

Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой была подписана президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года. В ней, помимо прочего, лидеры двух стран обязались строить отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства.

Российский МИД 15 июля опубликовал заявление «в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха». В нем внешнеполитическое ведомство напомнило, что еще в октябре Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. «Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента», — заявили в министерстве.

Там указали, что в этих условиях не следует «перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны», а наоборот, следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности.

«Исходим из того, что неотъемлемой частью данного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы», — подчеркнули в министерстве и добавили, что готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения мирного договора.