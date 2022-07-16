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Швыдкой сообщил о возвращении всех экспонатов музейного фонда России

Все экспонаты из музейного фонда, которые находились на выставках в «недружественных» странах, вернулись в Россию. За границей остались только работы, принадлежащие частным коллекционерам, попавшим под санкции
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Все экспонаты из государственного музейного фонда России вернулись в страну, сообщил «Интерфаксу» специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Они находились на выставках в странах, которые российское правительство внесло в список «недружественных», уточнил он.

Швыдкой сообщил, что за границей остались только работы, принадлежащие частным лицам, которые попали в санкционный список Евросоюза. В разговоре с ТАСС он отметил, что речь идет о двух-трех экспонатах. «Там идет серьезная юридическая проработка. Я думаю, что в конце концов этот вопрос удастся решить», — сказал спецпредставитель президента.

Он добавил, что решение приостановить вывоз музейных экспонатов из России на зарубежные выставки до середины 2023 года принято для того, «чтобы не было рисков ни по логистике, ни по страхованию». «Во всяком случае, я полагаю, что сегодня проблема музейных экспозиций должна ориентироваться на внутренний рынок и страны СНГ», — считает Швыдкой.

Минкультуры запретило вывозить экспонаты из России на зарубежные выставки
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее спецпредставитель президента выразил мнение, что предметы искусства из российского музейного фонда «какое-то время должны побыть дома» — до тех пор, «пока ситуация не успокоится».

В конце июня о временном запрете вывозить экспонаты из России на выставки за рубежом сообщило Минкультуры, уточнив, что его ввели еще 3 марта. На выставки в дружественные страны их планируют начать отправлять со следующего года. Министерство рассказало также, что на тот момент в Россию вернули 1500 экспонатов с выставок в странах Европы, ОАЭ, Японии, Омане, Белоруссии.

Весной на фоне российской военной операции на Украине и последующих санкций против Москвы организаторы выставок с участием российских экспонатов столкнулись с проблемами при возвращении произведений в страну. Например, в апреле таможня Финляндии сообщила о задержании трех партий товаров, «попадающих под санкции ЕС». Среди них были экспонаты из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Пушкинского музея. Спустя несколько дней картины прошли границу. В Эрмитаже пояснили, что полотна вернулись после уточнения, что «выставочные обмены имеют особый статус даже в условиях санкционных ограничений».

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