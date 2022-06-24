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Минкультуры запретило вывозить экспонаты из России на зарубежные выставки

Временный вывоз предметов искусства приостановлен с начала марта, на выставки в дружественные страны их планируют начать отправлять со следующего года
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минкультуры не выдает разрешения на временный вывоз из России экспонатов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Минкультуры России приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории Российской Федерации еще 3 марта. Соответствующее письмо было отправлено тогда же по всем подведомственным музеям», — сообщили РБК в пресс-службе.

Там добавили, что вывоз предметов искусства на выставки в дружественные страны возобновят с 2023 года.

Эрмитаж объявил мораторий на выставки в США и Европе
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Эрмитаж, Санкт-Петербург

Ведомство уточнило, что в Россию вернули 1500 экспонатов с выставок в странах Европы, ОАЭ, Японии, Омане, Белоруссии. Ведомство вместе с другими ведомствами проводит работу по возвращению других российских экспонатов.

Накануне о моратории на выставки в Европе и США до конца года объявил Эрмитаж. Музей заявил, что все его экспонаты вернулись с выставок. В Эрмитаже напомнили, что в 1990-х годах такая мера была принята в отношении выставок внутри страны из соображений безопасности.

В конце мая спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что предметы искусства из российского музейного фонда «какое-то время должны побыть дома». По его мнению, сейчас лучше принимать выставки, чем отправлять экспонаты за рубеж, пока ситуация не станет «поспокойнее».

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