Минобороны впервые назвало командующих группировок войск на Украине

Южной группировкой войск командует главнокомандующий ВКС, генерал армии, Герой России Сергей Суровикин. Соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» командует генерал-полковник, командующий ЦВО Александр Лапин

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Минобороны России назвало командующих группировок войск на Украине.

Так, соединения и воинские части группировки войск «Центр» находятся под командованием генерал-полковника Александра Лапина. Им удалось блокировать город Лисичанск на Украине с юга.

Также в течение пяти дней они взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину и Устиновку.

Генерал армии Сергей Суровикин командует южной группировкой войск. В ведомстве заявили, что она «завершила разгром» окруженной группировки ВСУ в «Горском котле».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе с золотой медалью.

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Суровикин находится на действительной военной службе в Вооруженных Силах СССР (затем — России) с 1983 года.

Он был среди военнослужащих, которые участвовали в путче 1991 года. Ему было 25 лет, он возглавлял 20-ый батальон Таманской дивизии и сидел в БМП, которым были насмерть задавлены трое молодых людей Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. После путча Суровикин полгода провел в «Матросской тишине», однако следствие признало его невиновным, так как в тот момент он выполнял приказ руководства.

Суровикин участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, во Второй чеченской войне и военной операции в Сирийской Арабской Республике.

С 31 октября 2017 года он является главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. В декабре того же года ему было присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии».

В августе 2021 года президент России присвоил Суровикину воинское звание генерала армии.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба и прошел все командные должности.

В ноябре 2017 года Путин назначил Лапина командующим войсками Центрального военного округа.