США пообещали санкции против Ирана на «миллиарды долларов»

США пообещали санкции против Ирана на «миллиарды долларов»

Новые ограничительные меры против высокопоставленных лиц Ирана не будут символическими, пообещал глава Минфина США Стивен Мнучин. Под санкции попал верховный лидер страны

Стивен Мнучин (Фото: Ting Shen / Zuma / ТАСС)

Новые санкции США против Ирана не являются символическими, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Fox News.

Выступая перед журналистами на брифинге в Белом доме, Мнучин сказал, что вместе со старыми санкциями новые позволят заблокировать «активы еще на миллиарды долларов».

Мнучин также сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил ввести санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа «позднее на этой неделе».

В сообщении Минфина США также перечислены еще восемь высокопоставленных иранских командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР):