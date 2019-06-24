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США пообещали санкции против Ирана на «миллиарды долларов»
Новые ограничительные меры против высокопоставленных лиц Ирана не будут символическими, пообещал глава Минфина США Стивен Мнучин. Под санкции попал верховный лидер страны
Стивен Мнучин (Фото: Ting Shen / Zuma / ТАСС)

Новые санкции США против Ирана не являются символическими, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Fox News.

Выступая перед журналистами на брифинге в Белом доме, Мнучин сказал, что вместе со старыми санкциями новые позволят заблокировать «активы еще на миллиарды долларов».

Мнучин также сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил ввести санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа «позднее на этой неделе».

В сообщении Минфина США также перечислены еще восемь высокопоставленных иранских командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР):

  • командующий ВМС КСИРа Али Реза Тангсири;
  • командующий аэрокосмическими силами КСИРа Амирали Хаджизаде;
  • командующий сухопутными войсками КСИРа Мохаммаде Пакпур;
  • командующие пятью округами ВМС Ирана: Аббас Голамшахи, Рамезан Зирахи, Ядолла Бадин, Мансур Раванкар и Али Озмани.

В понедельник, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам Трампа, ограничения введены за «агрессивные действия иранского режима», в том числе за то, что Тегеран сбил американский беспилотник. Но санкции готовились и до происшествия с БПЛА, следует из слов президента США. 20 июня Тегеран сообщил об успешной атаке на американский беспилотник над территорией страны. Вашингтон эту информацию подтвердил, однако отметил, что дрон был сбит не над территорией Исламской Республики, а в международном воздушном пространстве.

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Новые санкции США коснутся не только аятоллы, но и его администрации. Ограничения связаны в том числе с произошедшими 13 июня взрывами на двух танкерах в Оманском заливе — зарегистрированном в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащем норвежской Frontline и шедшем под флагом Маршалловых Островов Front Altair. После взрывов танкеры загорелись.

Уже на следующий день после происшествия президент США Дональд Трамп обвинил в случившемся Иран. О причастности Тегерана свидетельствуют разведданные и анализ использованного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Иранская сторона отвергает обвинения.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Иран, Стивен Мнучин, санкции США
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