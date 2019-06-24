США пообещали санкции против Ирана на «миллиарды долларов»

Новые санкции США против Ирана не являются символическими, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Fox News.
Выступая перед журналистами на брифинге в Белом доме, Мнучин сказал, что вместе со старыми санкциями новые позволят заблокировать «активы еще на миллиарды долларов».
Мнучин также сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил ввести санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа «позднее на этой неделе».
В сообщении Минфина США также перечислены еще восемь высокопоставленных иранских командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР):
- командующий ВМС КСИРа Али Реза Тангсири;
- командующий аэрокосмическими силами КСИРа Амирали Хаджизаде;
- командующий сухопутными войсками КСИРа Мохаммаде Пакпур;
- командующие пятью округами ВМС Ирана: Аббас Голамшахи, Рамезан Зирахи, Ядолла Бадин, Мансур Раванкар и Али Озмани.