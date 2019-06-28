МИД Ирана назвал слова дипломата США о ядерной программе «шуткой дня»

Слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о том, что Тегеран не имеет права развивать ядерную программу, стоит рассматривать как шутку. Об этом написал в Twitter замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Шутка дня!» — заявил дипломат.

Как ранее сообщало Reuters, Хук заявил, что Вашингтон намерен и дальше оказывать на Тегеран максимально давление, потому что «это работает». «Санкции не дают Тегерану права ускорять развитие ядерной программы», — сказал он.

Ядерное соглашение США, Россия, Китай, Великобритания и Франция заключили с Ираном в 2015 году. Согласно ему, Тегеран должен ограничить свою ядерную программу в обмен на то, что остальные страны сделки откажутся от санкций против него. В прошлом году США из этого договора вышли.