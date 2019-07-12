Reuters узнал об изменениях в санкционной политике США против Ирана

Вашингтон решил пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, о которых в прошлом месяце публично объявил Стивен Мнучин. Вашингтон решил «оставить открытой дверь» для дипломатии, узнал Reuters

Джавад Зариф (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с целью оставить «открытой дверь» для дипломатии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Министр финансов Стивен Мнучин 24 июня объявил, что Зариф вскоре будет внесен в черный список. Источники агентства отмечают, что внесение в санкционный список главного переговорщика Ирана было бы нелогичным, поскольку оно могло бы воспрепятствовать любым усилиям Вашингтона по использованию дипломатии для урегулирования его разногласий с Тегераном по поводу ядерной программы и других проблем.

«Здравый смысл победил. Мы посчитали, что это [включение Зарифа в санкционный список] может быть не очень полезно», — приводит агентство слова одного из своих собеседников. По его словам, госсекертарь США Майк Помпео выступил против того, чтобы вносить Зарифа в санкционный список «на данный момент».

Reuters замечает, что на следующей неделе Зариф, как ожидается, примет участие в совещании в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на уровне министров иностранных дел. Вашингтону для этого придется выдать визу Зарифу, что является еще одним признаком того, что США пока отказываются вносить его в санкционный список.