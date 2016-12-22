Активиста вывели из зала перед пресс-конференцией Путина и Трампа

Из зала, где проходит пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи в Хельсинки, перед самым началом выступления глав государств вывели человека, который пытался поднять листок формата А4 с надписью Nuclear Weapons Ban Treaty (Договор о запрещении ядерного оружия. — РБК). Об этом сообщает корреспондент РБК.
К мужчине средних лет подошли сотрудники охраны делегации США, они попросили его выйти. После нескольких минут препирательств он все же вышел, однако вернулся в зал через несколько минут. После этого к нему снова подошли сотрудники охраны и попросили его показать, что у него есть с собой. Он достал листки А4.
Он сидел в половине зала, отведенной для американских журналистов.
Видеозапись произошедшего опубликовал в своем Twitter журналист Financial Times Генри Фокс. На ней видно, как мужчину берут под руки и выводят из зала.
Как говорил перед началом переговоров Трамп, ядерное разоружение стоит на повестке переговоров с Путиным. На прошлой неделе, 12 июля, президента спросили, что он видит конечной целью переговоров с российским президентом. Он назвал в качестве такой цели полный отказ от ядерного оружия.