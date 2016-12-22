ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,70 61,84 EUR Нал. 73,36 72,39 USD Бирж. 62,23 -0,33 EUR Бирж. 72,94 -0,16 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6597,50 +258,20 IMOEX 2340,38 -0,26% RTSI 1184,83 -0,38% Brent 73,68 -1,96% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки»
Лента новостей
Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 15:08, РБК Стиль и ASUS «Зенит» начал поиск новых клубов для трех игроков основного состава 15:05, Спорт Правительство оставило за ВЭБом управление пенсионными накоплениями 15:03, Финансы Как выгоднее торговать криптовалютами 14:55, Крипто Две вертолетные бригады вернулись в Россию из Сирии 14:51, Политика Власти регионов объяснили рост заболеваемости ВИЧ 14:43, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 14:43, Партнерский материал Шесть станций метро в Париже переименовали в честь победы Франции на ЧМ 14:42, Общество Сбербанк объяснил сбой в работе мобильного банка проведением техработ 14:32, Финансы 3 налога на недвижимость, о которых многие забывают 14:27, Недвижимость Медведев заявил о начале новой эпохи для российского футбола 14:20, Общество Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки» 14:19, Политика Суд в Лондоне арестовал активы Ананьевых по иску клиентов Промсвязьбанка 14:18, Бизнес Трамп на встрече с Путиным в Хельсинки поздравил его с проведением ЧМ 14:14, Политика Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 14:11, РБК и Volkswagen Teramont Мавзолей Ленина, Pussy Riot и Роналдиньо: ЧМ-2018 закончился 14:09, Спорт  ЕС ввел временные ограничения на поставки птицы из России 14:08, Общество От Louis Vuitton до локальных марок: как модные бренды зарабатывали на ЧМ 14:06, Спецпроект РБК PINK 1,2 тыс. транзакций EOS и новые монеты: главное из мира криптовалют 13:59, Крипто Вице-премьер Италии рассказал о планах по снятию санкций против России 13:59, Политика Приставы в Саранске не смогли взыскать с Депардье долги по налогам 13:56, Общество Аналитики ЦБ объяснили замедление роста производительности в России 13:48, Экономика Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 13:46, РБК и Schneider Electric Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 13:42, РБК и Сбербанк Девальвация плюс: какие акции больше всего выиграют от ослабления рубля 13:37, Quote Путин опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки 13:26, Политика «Локомотив» выкупил автора победного гола в финале Евро-2016 13:24, Спорт Два человека погибли во Франции во время празднования победы на ЧМ-2018 13:20, Общество
Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки»
Политика, 14:19
0
Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки»
В Хельсинки начался российско-американский саммит. Путин отметил, что двум лидерам предстоит «обстоятельно поговорить» о двусторонних отношениях. «Здорово быть здесь с вами», — сказал Трамп
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом заявил, что двум лидерам предстоит обсудить «болевые точки» в мире и проблемы в двусторонних отношениях, передает корреспондент РБК.

Путин первым взял слово. «Мне очень приятно встретиться с вами здесь, на гостеприимной земле Финляндии», — сказал он.

Часов не замечает: к кому и на сколько опаздывал Путин Еще 5 фото
Фотогалерея

По словам российского лидера, «настало время поговорить обстоятельно» об отношениях двух стран и глобальных проблемах. «У нас продолжаются постоянные контакты: мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно как о двусторонних отношениях, так и о различных болевых точках в мире, а их достаточно много для того, чтобы мы обратили на это внимание», — сказал Путин.

Приветственное слов Трампа длилось дольше. Президент США поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу и высоким результатом национальной сборной. Он рассказал, что смотрел финальную игру.

Два лидера обсудят вопросы торговли, военные вопросы, отношения с Китаем и ядерное оружие, отметил Трамп. По его словам, у двух стран есть «огромная возможность» наладить отношения. ​При этом Трамп не упомянул, хочет ли он обсудить с Путиным обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США.

15 вопросов о встрече Путина и Трампа в Хельсинки
Политика

«Важно, что у нас есть огромное количество тем, которые надо обсудить. Начиная с торговли, военных вопросов, ядерных вопросов, Китая, поговорим также о нашем друге Си [Цзиньпине]», — перечислил Трамп.

Президент США заметил, что отношения между странами в последние годы находятся не в лучшем состоянии. Однако он напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости наладить отношения с Россией. «Есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали хорошими. Думаю, мир ждет, чтобы мы поладили. Мы две великие ядерные державы, которые содержат более 90% всех ядерных арсеналов, и это не является чем-то хорошим, это плохо. Надеюсь, что мы сможем с этим сделать что-то. Думаю, мы будем говорить об этом», — сказал Трамп.

В конце открытой для прессы части американский лидер заметил, что ждет беседы, а потом и переговоров с участием переговорных команд. В конце он отметил: «Здорово быть здесь с вами». После приветствия Путин и Трамп удалились на переговоры в Готический зал президентского дворца в центре Хельсинки.

Видео: Полина Химшиашвили. РБК

Российский президент прибыл на встречу с опозданием на полчаса. Трамп до переговоров с Путиным провел завтрак с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

Перед встречей двух лидеров в Хельсинки прошли акции протеста. В шествии в воскресенье, 15 июля, по оценке полиции, приняли участие 1,5 тыс. человек. Затем на Сенатской площади состоялся митинг, на который пришли 2,5 тыс. человек.

Авторы: Полина Химшиашвили, Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп
Главное
Замглавы управления Росавиации арестован по обвинению в получении взятки Бизнес
Материалы по теме
Путин опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки Политика
Трамп перед встречей с Путиным позавтракал с президентом Финляндии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter