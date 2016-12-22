Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки»

В Хельсинки начался российско-американский саммит. Путин отметил, что двум лидерам предстоит «обстоятельно поговорить» о двусторонних отношениях. «Здорово быть здесь с вами», — сказал Трамп

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом заявил, что двум лидерам предстоит обсудить «болевые точки» в мире и проблемы в двусторонних отношениях, передает корреспондент РБК.

Путин первым взял слово. «Мне очень приятно встретиться с вами здесь, на гостеприимной земле Финляндии», — сказал он.

По словам российского лидера, «настало время поговорить обстоятельно» об отношениях двух стран и глобальных проблемах. «У нас продолжаются постоянные контакты: мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно как о двусторонних отношениях, так и о различных болевых точках в мире, а их достаточно много для того, чтобы мы обратили на это внимание», — сказал Путин.

Приветственное слов Трампа длилось дольше. Президент США поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу и высоким результатом национальной сборной. Он рассказал, что смотрел финальную игру.

Два лидера обсудят вопросы торговли, военные вопросы, отношения с Китаем и ядерное оружие, отметил Трамп. По его словам, у двух стран есть «огромная возможность» наладить отношения. ​При этом Трамп не упомянул, хочет ли он обсудить с Путиным обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США.

«Важно, что у нас есть огромное количество тем, которые надо обсудить. Начиная с торговли, военных вопросов, ядерных вопросов, Китая, поговорим также о нашем друге Си [Цзиньпине]», — перечислил Трамп.

Президент США заметил, что отношения между странами в последние годы находятся не в лучшем состоянии. Однако он напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости наладить отношения с Россией. «Есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали хорошими. Думаю, мир ждет, чтобы мы поладили. Мы две великие ядерные державы, которые содержат более 90% всех ядерных арсеналов, и это не является чем-то хорошим, это плохо. Надеюсь, что мы сможем с этим сделать что-то. Думаю, мы будем говорить об этом», — сказал Трамп.

В конце открытой для прессы части американский лидер заметил, что ждет беседы, а потом и переговоров с участием переговорных команд. В конце он отметил: «Здорово быть здесь с вами». После приветствия Путин и Трамп удалились на переговоры в Готический зал президентского дворца в центре Хельсинки.

Видео: Полина Химшиашвили. РБК

Российский президент прибыл на встречу с опозданием на полчаса. Трамп до переговоров с Путиным провел завтрак с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

Перед встречей двух лидеров в Хельсинки прошли акции протеста. В шествии в воскресенье, 15 июля, по оценке полиции, приняли участие 1,5 тыс. человек. Затем на Сенатской площади состоялся митинг, на который пришли 2,5 тыс. человек.