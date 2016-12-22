Финский МИД рассказал о деталях проведения саммита Путина и Трампа

Саммит двух глав государств состоится в Президентском дворце в Хельсинки. Тет-а-тет президенты встретятся в готическом зале, на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа организаторы отвели ровно 3 часа 15 минут

Президентский дворец в Хельсинки (Фото: presidentti.fi)

МИД Финляндии рассказал подробности об организации встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки. Соответствующая программа опубликована на сайте финского внешнеполитического ведомства.

Переговоры глав государств, согласно документу, должны начаться в Президентском дворце в столице Финляндии после полудня, в 13:15 по местному времени (совпадает с московским). К этому моменту, как полагают организаторы саммита, финский президент Саули Ниинистё̈ официально поприветствует президента Путина, а затем президента Трампа. Именно он впоследствии, как указывается в программе, будет модерировать встречу.

Двусторонние переговоры между президентами России и США в формате тет-а-тет по расписанию должны состояться в готическом зале дворца. После этого дискуссия политиков, по плану организаторов, должна продолжиться в «более широком формате на рабочем обеде в зеркальном зале». Всего на переговоры Путина и Трампа организаторы выделили ровно 3 часа 15 минут.

До этого в Президентском дворце для обсуждения вопросов встретятся также министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Майк Помпео.

После обеда Путин и Трамп должны будут дать совместную пресс-конференцию, а затем в хельсинкском дворце состоится двусторонняя встреча Путина и Ниинистё. Там же позже переговоры проведут министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и глава Госдепа США Майк Помпео.

Российско-американский саммит должен состояться в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Впервые инициативу провести эти переговоры выразил Дональд Трамп. Такое предложение Путину он сделал в конце марта во время телефонного разговора. Тогда же главы государств, по данным Белого дома, обсудили несколько возможных мест для проведения саммита.​ Окончательно о том, что встреча состоится в Хельсинки, стало известно 28 июня. В этот период с визитом в Москве находился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Во время переговоров президенты, как рассказывали в Кремле и Белом доме, планируют обсудить перспективы развития отношений двух стран, а также международную повестку. Американский лидер позже говорил, что с главой России он в том числе надеется обсудить ситуации на Украине и в Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.