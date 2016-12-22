Чего ожидать от встречи Путина и Трампа

Президенты США и России готовятся к первому большому двустороннему саммиту, который пройдет в Хельсинки. Обсуждаться будет широкий спектр тем — от Сирии до Украины, однако организаторы встречи и эксперты не ждут прорыва

Владимир Путин и Дональд Трамп. 7 Июля 2017 года (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Наступательный тон Трампа

Саммит с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки станет последней точкой в европейском турне президента США. Оно началось со встречи лидеров НАТО в Брюсселе, продолжилось визитом в Великобританию. Выходные Трамп проведет в своем гольф-клубе в Шотландии, а в воскресенье прибудет в столицу Финляндии. Находясь в Бельгии и Великобритании, Трамп много комментировал предстоящие переговоры с российским коллегой. ​

«Путин мой друг? Нет, я его недостаточно хорошо знаю. Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь он может стать и другом. Он мой конкурент», — охарактеризовал он свои отношения с Путиным (цитата по Bloomberg). В Кремле на это ответили, что считают Трампа «партнером по переговорам». Об этом журналистам на брифинге в пятницу сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. О намерении поладить с Путиным Трамп говорил и перед предыдущими встречами. Чтобы это получилось, нужно провести вместе какое-то время, уточнил президент США на пресс-конференции после переговоров с британским премьером Терезой Мэй в пятницу. Такая возможность у американского президента будет. Как рассказал Ушаков, встреча в Хельсинки начнется с разговора лидеров один на один, длительность которой российская сторона не ограничивает. Начнется первый полноформатный саммит президентов в час дня по местному времени. После беседы тет-а-тет будет рабочий завтрак с участием министров и других членов делегации (обе стороны согласовали участие только главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Майка Помпео). Завершится день пресс-конференцией, рассказал Ушаков.

Приоритеты двух сторон

На переговорах США хотят обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, темы двусторонних договоров о разоружении, будет поднят вопрос о российском вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, говорил Трамп: «Мы хотим разобраться с Сирией <...> Мы будем говорить и о других вещах, обсудим Украину. Мне очень интересно, что он об этом скажет». <...> ​Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня», — заверил Ушаков журналистов на брифинге. Центральной темой разговора, по его словам, будет текущее состояние и перспективы развития находящихся в кризисе российско-американских отношений. Сложившаяся напряженность не имеет объективных причин и объективной основы, полагает Ушаков. Трамп, находясь в Великобритании, объяснил нынешнее состояние отношений двух стран противодействием со стороны американских элит.

Президентам следует обсудить ситуацию в мире в целом, прежде чем переходить к конкретным вопросам, необходимо честно определить вопросы, по которым согласия нет, и сфокусироваться на тех, где можно работать, сказал РБК эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник и вице-президент индийского исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. По его мнению, приоритетными станут пять тем: ​Украина, НАТО, Сирия, кибербезопаность, Иран и Афганистан. Эти темы выделили и другие опрошенные РБК эксперты. «Большая тема — стратегическая стабильность и взаимодействие в ядерной сфере (в том числе в контексте поведения Северной Кореи), развитие американо-российских отношений на более стабильной основе», — добавляет профессор российской и европейской политики Кентского университета Великобритании Ричард Саква.

Обвинения ко встрече В пятницу вечером Минюст США сообщил о предъявлении заочных обвинений 12 сотрудникам российских спецслужб. Их подозревают во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии, объявил на брифинге первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн. Речь идет о 12 сотрудниках главного управления Генштаба Вооруженных сил России, которых обвиняют в краже имен и паролей волонтеров предвыборной кампании Хиллари Клинтон, а также данных главы ее предвыборного штаба Джона Подесты. Утверждается, что сотрудники управления, которое ранее называлось ГРУ, также взломали компьютерную сеть национального комитета Демократической партии. По словам Розенстайна, хакерские действия начались примерно в марте 2016 года.

Заниженные ожидания

«Я еду без каких-то больших ожиданий, но мы можем прийти к чему-то чрезвычайно исключительному», — заявил Трамп в пятницу (цитата по Reuters). В Москве тоже с ожиданиями осторожны — и во многом из-за личности самого Трампа. Он показал себя человеком импульсивным, к переговорам готовится особым образом, редко изучая досье полностью, что может сказаться на результативности встречи, обращает внимание собеседник РБК, знакомый с ходом организации визита.

Дональд Трамп

На этом фоне российская сторона подчеркивает важность самой встречи. «Что бы мы ни говорили, сам факт встречи очень важен и для выстраивания в дальнейшем соответствующей химии взаимоотношений между президентами», — говорит Ушаков. Учитывая накал противоречий в российско-американских отношениях, первая личная встреча Путина и Трампа — уже достижение, отметил в разговоре с РБК бывший посол Франции в России, директор по исследованиям во французском аналитическом центре IRIS Жан де Глиниасти.

Путин и Трамп могут договориться об организации новых встреч, возможно, разговор зайдет о визитах в Москву и Вашингтон, допустил он. «В идеале нам хотелось бы договориться о возобновлении каналов по всем сложным вопросам», — подчеркнул министр Лавров в интервью RT.

Обычно встречи лидеров, в том числе России и США, заканчиваются принятием итогового заявления, в котором фиксируются подходы к обсужденным вопросам. Однако переговоры Путина и Трампа в июле прошлого года закончились без такого заявления. В Хельсинки итоговое коммюнике также вряд ли будет принято, сказал Ушаков. «Решено не договариваться о тексте совместного заявления и предоставить возможность президентам самим решить, будет ли совместный документ или они ограничатся подведением итогов на пресс-конференции», — объяснил он.

Сразу разобраться с конкретными вопросами практически невозможно, признают опрошенные РБК эксперты. Для США центральной остается тема о якобы имевшемся российском вмешательстве в выборы: Трампу хотелось бы получить заверения, что такового не будет на предстоящих осенью промежуточных выборах в конгресс, говорит другой собеседник, знакомый с организацией визита. Однако зафиксировать тезис о невмешательстве на бумаге крайне сложно: ведь в США под вмешательством понимают широкий набор средств, в том числе информационные кампании, а в России всегда подчеркивают, что российское государство не имеет к этому отношения, даже если допустить, что вмешательство было.

Продвинуться в обсуждении двусторонних проблем сложно из-за противодействия американских элит. Начать потепление отношений с возвращения Москве двух дипломатических дач и консульских объектов в Вашингтоне, Сан-Франциско, Сиэтле Трамп не может, так как это будет негативно встречено конгрессменами. Они немедленно напомнят о подозрениях, что эти объекты использовались для шпионской деятельности, говорит один из собеседников РБК. Пока не способствовал улучшению общественного мнения визит членов американского сената и палаты представителей в Москву, который состоялся в начале июля. Вернувшись в США, участники поездки сравнили российские власти с мафией.

По Украине позиции сторон слишком расходятся: Москва настаивает на исполнении минских соглашений, отрицает свою причастность к конфликту на востоке Украины. США свою позицию не меняют, сказал в интервью немецкой Bild спецпредставитель американского президента по Украине Курт Волкер: Россия должна признать свою ответственность за конфликт, согласиться на размещение миротворцев ООН — только тогда будет прогресс.

Будущее после саммита

Одной из тем, которая имеет потенциал для каких-либо договоренностей, — это Сирия. Трамп готов снизить участие или вообще вывести американские войска из Сирии в обмен на сокращение присутствие Ирана в этой стране, сообщают источники CNN и других американских СМИ. Отход иранских военных и поддерживаемых ими сил от границы с Израилем как минимум на 80 км — ключевое требование Иерусалима, главного союзника Вашингтона в регионе. Москва может гарантировать исполнение этого требования, если президент Сирии Башар Асад останется у власти, а освобожденные им территории никто не оспорит, указывает американский эксперт Дэвид Игнатиус из Harvard Kennedy School.

«Мы придаем слишком много значения подобным встречам на высшем уровне. В реальности такие саммиты мало повлияют на двусторонние отношения из-за глубокого недоверия и напряженности, которыми характеризуется диалог Москвы и Вашингтона — недоверие и напряженность не могут быть преодолены с помощью одной встречи. Об этом прежде всего стоит помнить Трампу, способному дать Москве обещания, которые он не сможет потом реализовать», — предостерегает научный сотрудник аналитического центра Chatham House в Лондоне Матье Булег. По его мнению, единственное досье, по которому могут быть достигнуты подвижки, — это контроль за вооружениями. В частности, не исключено, что стороны могут договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок которого истекает в 2021 году, еще на пять лет.

По словам де Глиниасти, позитивным сценарием было бы ослабление санкций США в отношении России. «Помимо этого возможен компромисс по вопросу продления соглашения​ о контроле за ядерными вооружениями. Не исключено, что стороны придут к консенсусу и по Сирии», — предполагает он.

Фото: Ammar Safarjalani / Zuma / ТАСС

«Говоря о последствиях встречи, важно учитывать элемент непредсказуемости, особенно это касается Трампа, но хорошим сценарием развития отношений было бы их потепление, создание дорожной карты по отмене взаимных санкций и коллегиальность в решении горячих вопросов», — сказал РБК эксперт клуба «Валдай», профессор Института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино. Худшим сценарием, по его словам, станет продолжение конфронтации.

«Отношения на очень низком уровне, поэтому, учитывая их глобальную значимость, любые контакты — это позитивное развитие, которое может иметь положительное влияние и на отношения США и России с третьими странами», — говорит Унникришнан из Observer Research Foundation.

Главным успехом саммита было бы изменение негативного тренда в отношениях, для чего необходимы и изменения в психологическом плане у чиновников и дипломатов, резюмирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.