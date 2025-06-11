Украина передала России тела 27 военных в рамках обмена

В Россию в рамках обмена возвращены тела 27 погибших военнослужащих. Украина получила тела 1212 военных. Всего стороны запланировали обменять по 6 тыс. тел погибших при боевых действиях

Фото: vr_medinskiy / Telegram Фото: vr_medinskiy / Telegram

Украина передала России тела 27 погибших военнослужащих в рамках обмена, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Позднее детали состоявшегося обмена подтвердил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. «Началась передача тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями». Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ», — написал Мединский в телеграм-канале.

Об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000» Россия и Украина договорились в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Уже 7 июня Мединский заявил, что в район обмена в рефрижераторах доставлено 1212 тел украинских военнослужащих, однако Украина отказалась забирать их и перенесла репатриацию на неопределенный срок. Тогда украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что дата обмена телами согласована не была.

Вторая попытка провести обмен телами с российской стороны была предпринята 8 июня. В тот день руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что начало обмена, в рамках которого Киев должен получить от России военнопленных, а также тела погибших военных, запланировано на неделю с 9 по 15 июня.

На этой неделе состоялись два раунда обмена военнопленными, 9 и 10 июня. Число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрыли. Минобороны России сообщало, что в первую группу для обмена вошли военнослужащие младше 25 лет. По информации украинской стороны, второй раз стороны обменяли тяжелобольных и тяжелораненых.