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Военная операция на Украине ,  
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Мединский объявил о старте срочных обменов тяжелоранеными с Украиной

Мединский объявил о старте срочных обменов тяжелоранеными с Украиной с 12 июня
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Военная операция на Украине
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Обмен Украины и России
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Переговоры в Стамбуле
Срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта начнутся с 12 июня, сообщил Мединский. Об обмене тяжелораненых и тяжелобольных Россия и Украина договорились 2 июня на второй встрече в Стамбуле
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК)

Россия и Украина с 12 июня начнут «срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта, заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский в телеграм-канале.

«Завтра начнем также срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта», — написал он.

Мединский подтвердил начало передачи тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями с Киевом. Россия передала украинской стороне 1212 тел солдат ВСУ, а сама вернула тела 27 погибших, уточнил он.

Такие же данные ранее соответственно привели украинский координационный штаб по вопросам военнопленных и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Кремль рассказал о «сопоставлении цифр» для обмена погибшими с Украиной
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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Москва и Киев договорились об обмене тяжелораненых и тяжелобольных, а также военнослужащих младше 25 лет по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Первый этап такого обмена состоялся 9 июня, но ни одна из сторон не раскрыла число вернувшихся военных. Главы обеих делегаций говорили, что обсуждался формат обмена «всех на всех».

10 июня прошел второй этап обмена. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны, в частности, обменялись ранеными военными.

В ходе того же раунда переговоров Россия и Украина договорились обменяться телами погибших военных в формате «6000 на 6000». Впоследствии возникла неопределенность касательно сроков. В Кремле говорили, что у российской стороны пока нет окончательного понимания, сколько тел военных может передать Украина, поэтому «осуществляются контакты, идет сопоставление цифр».

«Как только будет окончательное понимание, тогда, мы надеемся, состоится этот обмен», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне, 10 июня.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Мединский обмен пленными Украина раненые военнослужащие
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