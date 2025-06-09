Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными
Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны. Точное число участников обмена не называется.
«Возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Стороны на переговорах в Стамбуле договорились о крупнейшем с начала боев обмене пленными: тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет обменяют в формате «всех на всех».
Они также договорились об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000», объявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва пообещала передать Киеву 6 тыс. тел погибших бойцов в одностороннем порядке.
По подсчетам РБК, Россия и Украина с начала военных действий провели более 80 обменов пленными. Последние три этапа прошли после первых за три года прямых переговоров сторон в Стамбуле 16 мая. Тогда Москва и Киев договорились об обмене в формате «1000 на 1000».
23 мая стороны передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских. В Россию вернулись в том числе попавшие в плен в ходе вторжения ВСУ жители Курской области и «политзаключенные». 24 мая Москва и Киев передали по 307 военных, 25 мая — еще по 303.
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