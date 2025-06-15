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Военная операция на Украине ,  
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Украина вновь не передала России ни одного тела погибшего военного

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Киев не передал Москве ни одного тела погибшего военного при очередном обмене 15 июня, сообщил РБК источник в переговорной группе.

Россия 15 июня передала Украине еще 1,2 тыс. тел в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Это четвертый этап передачи тел, сказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Украина вновь не передала России ни одного тела погибшего военного
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В начале июня украинская и российская делегации встретились в Стамбуле. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст «украинской стороне 6 тыс. замороженных тел погибших украинских солдат». Эти тела хранила Россия, идентифицировала те, которые могла.

Впервые Россия привезла в пункт обмена рефрижераторы с телами 7 июня. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что дата обмена телами согласована не была.

Первая группа была репатриирована 11 июня: тогда украинская сторона получила 1212, российская — 27 тел погибших. 13 и 14 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.

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Софья Полковникова
обмен телами Россия Украина
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