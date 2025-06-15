Украина вновь не передала России ни одного тела погибшего военного
Киев не передал Москве ни одного тела погибшего военного при очередном обмене 15 июня, сообщил РБК источник в переговорной группе.
Россия 15 июня передала Украине еще 1,2 тыс. тел в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Это четвертый этап передачи тел, сказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
В начале июня украинская и российская делегации встретились в Стамбуле. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст «украинской стороне 6 тыс. замороженных тел погибших украинских солдат». Эти тела хранила Россия, идентифицировала те, которые могла.
Впервые Россия привезла в пункт обмена рефрижераторы с телами 7 июня. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что дата обмена телами согласована не была.
Первая группа была репатриирована 11 июня: тогда украинская сторона получила 1212, российская — 27 тел погибших. 13 и 14 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.
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