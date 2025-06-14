Россия и Украина приступили к бессрочным санитарным обменам ранеными
Бессрочные санитарные обмены начались между Россией и Украиной, сообщил РБК источник в переговорной группе. Договоренность о таком формате обменов была достигнута на переговорах в Стамбуле 2 июня.
«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках Стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых», — рассказал источник РБК.
Начало «срочных санитарных обменов» между Россией и Украиной 11 июня анонсировал глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский. По его словам, начиная с 12 июня стороны начнут передавать друг другу «тяжелораненых пленных с линии фронта».
Ранее сегодня Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольных Украине территорий еще одной группы российских военнослужащих. Этот раунд стал уже четвертым по счету. До этого обмены пленными российскими и украинскими военнослужащими проводились 9, 10 и 12 июня. Число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрывают.
Также на переговорах в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились обменяться телами погибших. Первая группа тел была репатриирована 11 июня, тогда украинская сторона получила 1212 тел погибших, российская — 27. 13 и 14 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.
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