Губернатор рассказал о последствиях атаки на Орел

При отражении атаки украинских дронов пострадали два многоквартирных и один частный дом. Кроме того, поврежден торговый павильон

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Орле при падении обломков и боевых частей дронов повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Никто не пострадал.

Минувшей ночью, по данным Минобороны, над Орловской областью были сбиты 11 беспилотников.

Еще один дрон сбили над Воронежской областью. Губернатор Александр Гусев сообщал , что пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

Минобороны сообщало в ночь на 13 июня об уничтожении 15 беспилотников над территорией Орловской области. 7 июня над регионом сбили пять дронов.



В ночь на 15 июня средства ПВО сбили над территорией России шесть украинских беспилотников, из них пять — над Белгородской областью и один — над Орловской.