Над Россией за ночь сбили 125 украинских дронов

ПВО за ночь уничтожила над регионами России 125 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбито над Крымом — 70, еще 15 — над Орловской областью. По 11 беспилотников уничтожено над территориями Курской и Саратовской областей

Девять беспилотников сбиты над Белгородской областью, семь — над акваторией Черного моря, еще по одному — над территориями Брянской и Воронежской областей.

Воронежские, брянские и орловские власти сообщили об отсутствии пострадавших.

Ночью Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Саратова и Тамбова.