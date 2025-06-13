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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 125 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

ПВО за ночь уничтожила над регионами России 125 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбито над Крымом — 70, еще 15 — над Орловской областью. По 11 беспилотников уничтожено над территориями Курской и Саратовской областей

Девять беспилотников сбиты над Белгородской областью, семь — над акваторией Черного моря, еще по одному — над территориями Брянской и Воронежской областей.

Воронежские, брянские и орловские власти сообщили об отсутствии пострадавших.

Ночью Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Саратова и Тамбова.

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беспилотники дроны Минобороны Крым Орловская область
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