Над Россией за ночь сбили 125 украинских дронов
ПВО за ночь уничтожила над регионами России 125 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов сбито над Крымом — 70, еще 15 — над Орловской областью. По 11 беспилотников уничтожено над территориями Курской и Саратовской областей
Девять беспилотников сбиты над Белгородской областью, семь — над акваторией Черного моря, еще по одному — над территориями Брянской и Воронежской областей.
Воронежские, брянские и орловские власти сообщили об отсутствии пострадавших.
Ночью Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Саратова и Тамбова.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов