Над Россией за ночь сбили 12 беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 июня уничтожили 12 беспилотников ВСУ над российскими регионами.Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, отражение атаки беспилотников происходило в период с 23:55 мск 15 июня до 2:45 мск 16 июня.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Об атаке беспилотников на Воронежскую область ночью сообщил глава региона Александр Гусев. По данным местных властей, пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

В ночь на 11 июня над Воронежской областью уничтожили более 15 дронов ВСУ.