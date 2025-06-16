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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 12 беспилотников ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 июня уничтожили 12 беспилотников ВСУ над российскими регионами.Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, отражение атаки беспилотников происходило в период с 23:55 мск 15 июня до 2:45 мск 16 июня.

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После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Об атаке беспилотников на Воронежскую область ночью сообщил глава региона Александр Гусев. По данным местных властей, пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

В ночь на 11 июня над Воронежской областью уничтожили более 15 дронов ВСУ.

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Плугина Ирина
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