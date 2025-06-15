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Военная операция на Украине ,  
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Над двумя российскими регионами ночью сбили шесть дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 15 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами шесть украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Пять дронов уничтожили в Белгородской области, еще один — в Орловской, уточнили в военном ведомстве.

Гладков сообщил об атаке беспилотника на Белгород
Политика

В ночь на 14 июня над Россией перехватили 66 БПЛА. Почти треть беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области. Еще 11 дронов перехватили над акваторией Азовского моря, 10— над Белгородской областью. Дроны также сбили над территорией Ставропольского края, Крымы и Самарской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал Белгород. В результате никто не пострадал, после сброса дроном взрывного устройства повреждена кровля многоквартирного дома.

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Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Белгородская область Орловская область Минобороны
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