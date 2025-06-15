В Крыму сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны в районе 7:00 мск сбили в Крыму украинский беспилотник, сообщает Минобороны.
Как отмечает ведомство, за минувшую ночь ПВО уничтожила шесть украинских дронов: пять — в Белгородской области, еще один — в Орловской.
Накануне утром, 14 июня, Минобороны рассказало об уничтожении 66 украинских беспилотников за ночь. Их сбили в том числе в Белгородской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае.
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов