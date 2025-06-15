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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму сбили беспилотник

Минобороны: ПВО сбила в Крыму украинский беспилотник
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Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны в районе 7:00 мск сбили в Крыму украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

Как отмечает ведомство, за минувшую ночь ПВО уничтожила шесть украинских дронов: пять — в Белгородской области, еще один — в Орловской.

Накануне утром, 14 июня, Минобороны рассказало об уничтожении 66 украинских беспилотников за ночь. Их сбили в том числе в Белгородской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае.

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Военная операция на Украине ПВО беспилотники дроны Минобороны
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