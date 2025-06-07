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Военная операция на Украине ,  
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За три часа над Россией сбили более 30 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Над двумя российскими регионами за три часа уничтожили 31 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены <...> 27 БПЛА — над территорией Курской области и пять БПЛА — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ.

Так, в ночь на 7 июня оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 36 дронов над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом.

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