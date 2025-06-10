The Mainichi узнала, что лидеры G7 не примут коммюнике из-за Трампа
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) не примут совместное коммюнике по итогам саммита в Канаде из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по Украине и пошлинам, сообщила японская газета The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.
По их данным, страны не начинали подготовку к составлению декларации в настоящее время. Как предполагают японские чиновники, страны не хотят подчеркивать разрыв между США и другими странами из-за американских пошлин и реакции на украинских конфликт.
В «Большую семерку», помимо США, входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.
Об этом же в начале июня писала Nikkei. По ее данным, лидеры могут с самого начала отказаться от принятия совместного заявления, чтобы не подчеркивать разногласия лидеров объединения с президентом США. Вместо этого могут быть приняты семь отдельных, говорят источники.
Эти документы будут посвящены сотрудничеству, в частности, в сферах полезных ископаемых, искусственного интеллекта, инфраструктуры и проблем миграции. Вопросы мировой торговли или отношений с Россией, по которым у Трампа и руководства других стран G7 есть разногласия, напротив, затронуты не будут, писало тогда издание. Саммит «Большой семерки» пройдет 15–17 июня в Канаде.
В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин для разных стран. Для Евросоюза тарифы составили 20%, для Китая — 34%. Ранее ставка на китайский импорт была 10%, затем ее удвоили, в итоге суммарный тариф достиг 54%. В ответ Китай ввел ответные меры, после чего обе стороны начали взаимное повышение пошлин. В мае США и Китай заключили «перемирие».
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