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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, что G7 не может выпустить заявление по Украине из-за США

Bloomberg: страны G7 не могут согласовать заявление по Украине из-за позиции США
Сюжет
Военная операция на Украине
США выступали против включения в документ осуждающей Россию формулировки и призыва к ужесточению энергетических санкций, но теперь угрожают совсем отозвать поддержку заявления. По данным источников, дискуссии еще ведутся
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Страны «Большой семерки» (G7) не могут согласовать заявление по Украине из-за позиции США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

Днем 24 февраля у лидеров стран G7 была запланирована видеовстреча, посвященная третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. По ее итогам государства «Большой семерки» должны были выпустить совместное заявление.

Проект заявления начали разрабатывать еще на прошлой неделе, уточняет Bloomberg. Однако согласовать его не удается до сих пор, поскольку Соединенные Штаты выступают против включения в документ осуждающей Россию формулировки, которая перекликается с предыдущими заявлениями G7, рассказали агентству источники. Газета Financial Times писала, что американская сторона блокирует формулировку, где Россию называют «агрессором».

Кроме того, по их сведениям, Вашингтон возражает против включения в документ призыва к ужесточению энергетических санкций против Москвы.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Сейчас США угрожают вовсе отозвать поддержку заявления, добавили собеседники. Однако, по их словам, обсуждения еще продолжаются и компромисс может быть достигнут.

Представитель Белого дома сказал агентству, что вскоре состоится еще одна встреча, на которой будет обсуждаться общая цель — прекращение конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп неоднократно называл это своей целью, в Кремле признавали, что администрация нового президента предпринимает меры для перехода к урегулированию.

Встреча лидеров стран G7 предшествует голосованию по двум проектам резолюций в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН — американскому, а также предложенному Евросоюзом и Украиной. Оба документа приурочены к третьей годовщине начала конфликта, но формулировки в них различаются. США впервые с начала военной операции отказались быть соавторами резолюции с осуждением действий России и предложили альтернативный документ собственного авторства. По данным Reuters, формулировки в нем в значительной степени смягчены. Голосование по проектам должно состояться вечером 24 февраля по московскому времени.

По информации Bloomberg, Соединенные Штаты пытаются заблокировать резолюцию Брюсселя и Киева, FT сообщила, что Вашингтон добивается ее отзыва. В документе, в частности, содержится призыв «прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков и дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». Также в нем говорится о необходимости выполнения предыдущих резолюций международной организации, которые требуют от России вывода войск и остановки боевых действий.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
G7 США Украина Военная операция на Украине
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