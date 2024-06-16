Песков предложил Киеву задуматься над предложением Путина

Для Украины постепенно ухудшаются условия на земле, ей стоит задуматься над предложением Путина о прекращении огня, считает Песков. Зеленский счел эту инициативу «ультиматумом», которому нельзя доверять

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Каждый раз, когда президент России Владимир Путин озвучивает мирные инициативы, условия на земле для Украины ухудшаются, и сейчас Киеву стоит об этом подумать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его заявление опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«В свое время [президент Украины Владимир] Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерения установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло. Он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию», — сказал Песков.

По его словам, «нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует», что она «будет только ухудшаться» для Украины. «Но, наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, — он бы задумался над таким предложением», — отметил он.

Пресс-секретарь президента России повторил, что нынешние условия Путина не ультиматум, а «мирная инициатива, [сделанная] с учетом реалий на земле». Он также назвал Зеленского «не тем человеком, с которым можно письменно зафиксировать договоренности».

20 мая 2024 года срок президентских полномочий Зеленского истек. Выборы должны были пройти 31 марта, однако их отменили из-за действия военного положения на Украине. Закон об этом режиме запрещает выбирать президента, депутатов Рады или органы местного самоуправления. В Евросоюзе и ООН называли Зеленского легитимным президентом, несмотря на истечение срока его полномочий. Российская сторона настаивает на том, что легитимной властью на Украине теперь являются Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.

«Де-юре эта фиксация будет нелегитимная. Но тем не менее Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров, он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с Конституцией страны, — отметил Песков. — Переговоры, как правило, ведут экспертные люди, но фиксируют результаты переговоров легитимные представители».

На вопрос о доверии по вопросу выполнения будущих договоренностей пресс-секретарь президента России заявил о необходимости разработки системы гарантий, в том числе в области безопасности. «Очень сложно выработать эту систему гарантий, с тем чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Но тем не менее если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать», — заключил он.

14 июня, выступая в российском МИДе, Путин выдвинул ряд условий для прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, фиксация в международных договорах этих четырех регионов, а также Крыма и Севастополя как территорий России, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация и отмена западных санкций.

Президент Украины назвал эту инициативу «ультиматумом», которому нельзя доверять. Украинская сторона настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о передаче под контроль Киева Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада считают произошедшее аннексией.